Рэпер Миша Правильный мобилизовался в ВСУ: "Предлагали купить белый билет"

Вторник 13 января 2026 17:11
Рэпер Миша Правильный мобилизовался в ВСУ: "Предлагали купить белый билет"
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский рэпер и главный редактор портала rap.ua Миша Правильный сообщил, что добровольно мобилизовался в ряды ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста.

Артист сразу дал понять: он не пытается подать мобилизацию как "идеальную историю" и не приукрашивает собственные мотивы.

Он признал, что имел ресурсы и связи, чтобы не идти в армию, а также прямо назвал вещи, которые его пугают.

Михаил отметил, что привык к комфорту, а саму перспективу военного обучения воспринимает непросто.

Так же он не скрывает, что не чувствует готовности к армейским реалиям.

"Зависим ли я от бытового комфорта? Более чем. Хочу ли я проходить БЗВП и там выполнять чьи-то приказы, половину из которых не пойму?" - признался рэпер.

Публицист добавил, что физически также не оценивает себя как "идеального кандидата" на службу.

Миша Правильный (фото: instagram.com/misha_pravilniy)

После этого музыкант объяснил, что не хочет создавать пафосный образ и писать "героический пост", хотя понимает: для многих именно такие слова звучали бы ожидаемо.

По словам рэпера, ключевым стал не пафос, а внутренняя переоценка. Он признался, что до 2022 года жил в совершенно другой картине мира, где можно было "быть вне политики".

"До 2022 года я жил в парадигме "я творец"/"я вне политики"/"я гуманист/пацифист" / "все люди одинаковы" / "мы все дети Земли" и т.д." - отметил Правильный.

Однако, как он подчеркнул, война изменила эти убеждения, потому что реальность не зависит от желания человека оставаться в стороне.

Также рэпер отметил, что за последние годы иначе посмотрел на общество, людей и понятие нации.

"Люди не все одинаковые. Нация - это не менее "свое", чем семья", - добавил он.

Далее Миша Правильный объяснил свое решение максимально прагматично: по его словам, он не искал "легенду", а просто поставил себе вопрос о законе и ответственности.

"У нас есть закон. Он предусматривает военную службу." - написал рэпер.

И отметил, что в какой-то момент пришлось выбирать - обходить закон или выполнять его.

По словам музыканта, осенью 2025 года у него закончились отсрочки, и тогда он реально рассматривал несколько вариантов. Один из них - уклоняться и жить в постоянном страхе.

Рэпер Миша Правильный мобилизовался в ВСУ: &quot;Предлагали купить белый билет&quot;Миша Правильный (фото: instagram.com/misha_pravilniy)

"Сидеть дома, заказывать доставку и ездить на выступления по схеме лотереи "бусифицируют-не бусифицируют" - написал рэпер.

В то же время, как пояснил артист, этот путь он почти сразу отверг из-за внутреннего диссонанса, ведь посвящал песни добровольцам, но сам бы "петлял".

"Почти не рассматривался, потому что это в моем случае какая-то ху*ня - я посвятил кучу песен бойцам-добровольцам, а сам петляю", - отметил исполнитель.

Еще один вариант - найти работу с бронированием. По словам Миши, предложения были абсолютно разные.

"Предложения были разные - от госслужбы до учителя музыки младших классов" - написал он.

Также артист вспомнил, что ему предлагали оформить "белый билет", и подчеркнул: возможность для этого у него была.

Но, по его словам, он не смог представить, что после такого сможет искренне писать песни о войне или патриотизме.

"Я представил себе, как сделал это, а потом сел писать очередную "патриотическую вдохновляющую песню". В моем воображении песня не написалась", - пояснил рэпер.

Он также не скрыл, что имел возможность выехать за границу, однако не хотел этого делать принципиально.

"Съе*аться за границу Вариантов было множество. Было бы желание и деньги. Желания не было" - написал рэпер.

В результате Миша Правильный заявил, что принял решение мобилизоваться по собственному желанию. Он будет служить в батальоне Нахтигаль в составе бригады "Любарт".

Рэпер Миша Правильный мобилизовался в ВСУ: &quot;Предлагали купить белый билет&quot;Миша Правильный вступил в ряды ВСУ (фото: instagram.com/misha_pravilniy)

Краткая биография Миши Правильного

Миша Правильный - украинский рэп-исполнитель, а также поэт, прозаик и журналист.

Его называют одним из представителей "остросоциального" украинского хип-хопа - направления, в котором музыка не только развлекает, но и поднимает чувствительные темы и провоцирует слушателя к размышлениям.

В своем творчестве артист сочетает рэп с публицистическим подходом: его тексты часто имеют социальный подтекст и обращаются к реалиям современной Украины.

Рэпер Миша Правильный мобилизовался в ВСУ: &quot;Предлагали купить белый билет&quot;Миша Правильный (фото: instagram.com/misha_pravilniy)

Во время полномасштабной войны Миша Правильный присоединился к культурным инициативам в поддержку военных.

В частности, он посещал 92-ю отдельную штурмовую бригаду, общался с бойцами и провел с ними несколько дней, чтобы лучше почувствовать их быт и боевой настрой.

После этого музыкант написал композицию "92-я жизнь" для этого подразделения.

Песню создали в рамках проекта "Фронтовая студия" от Культурных сил.

Текст композиции состоял из фраз, воспоминаний и цитат военных, а над финальным звучанием артист работал в творческом сотрудничестве с музыкальным продюсером "Фронтовой студии" Сашей Чемеровым.

