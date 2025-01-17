Актер-военный объяснил, почему служит не на фронте и снимается в кино
Известный украинский актер Дмитрий Сова, который ранее рассказывал, что его перевели в другое подразделение ВСУ, рассекретил, где сейчас служит, а также как совмещает это с актерской карьерой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк.
Где сейчас служит Дмитрий Сова
Так, на вопрос Доротюк, где он сейчас служит, Сова отметил, что это очень долгая история.
"Я был в 7-й бригаде тактической авиации, это Воздушные Силы, потом меня перевели в сухопутные войска, я был в роте ударных беспилотных комплексов, это 1-я танковая бригада. И сейчас я нахожусь в Киеве, меня перевели в Первый центр рекрутинга сухопутных войск ВСУ", - отметил актер-военный.
Как Сова совмещает военную службу и актерство
Дмитрий Сова рассказал, что в прошлом году впервые после начала войны ему удалось сняться в полнометражном кино - фильме "Песики" с Лесей Никитюк в главной роли. Сова отметил, что фильм сняли очень быстро - за 28 дней.
"Если бы я не попал на этот проект, это был бы восьмой проект, на который я не попал. Мне говорили: "Дима, запиши пробы", я их записывал в блиндаже", - рассказал он.
Он отметил, что для съемок во многих фильмах и сериалах нужно было 2-2,5 месяца, но его не отпускали из ВСУ.
"Я подходил к командованию и спрашивал, может можно там как-то. Они отвечали: "Дима, очень много, хотя бы месяц. Хотя бы месяц мы что-то как-то перекроем", - рассказал он.
Когда его пригласили на пробы в фильм "Песики", актер как раз был в Киеве.
"Мы буквально одну (сцену - ред.) попробовали за 15 минут, мне говорят: "Отпрашивайся, тебя утвердили", - подчеркнул он.
Также он рассказал, что ездил туда-сюда.
"Я отснялся 5 дней, когда был в Воздушных силах, потом меня перекинули, и они не знали, к кому обращаться. Съемки в Киеве, а продюсер не знает, к кому обращаться. Я еще был нигде, и один съемочный день нужно было перенести", - рассказал актер-военный.
Также он подчеркнул, что его подстраховали побратимы.
"Получается, что я снимаюсь, на ночной поезд, утром я уже на построении, побыл, поработал, на подборку туда-сюда, ночью на поезд, утром я на съемке. Получается, что я не пропустил ни одного дня, своей службе я не помешал", - рассказал Сова.
О чем фильм "Песики"
По сюжету эгоцентрическая карьеристка, ярая холостячка Яна (Леся Никитюк) случайно накладывает на себя проклятие: мужчины, с которыми она занимается любовью, на утро превращаются в собачек.
Теперь героиня вынуждена жить, строить карьеру и искать любовь с этим странным испытанием. Оно в конечном итоге становится для нее даром, потому что учит Яну искренне любить и заботиться о других.
В кинотеатрах фильм Песики можно будет посмотреть с 6 марта 2025 года.
Звездный состав "Песиков" (фото: FILM.UA)