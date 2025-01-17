Актер-военный объяснил, почему служит не на фронте и снимается в кино

Известный украинский актер Дмитрий Сова, который ранее рассказывал, что его перевели в другое подразделение ВСУ , рассекретил, где сейчас служит, а также как совмещает это с актерской карьерой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк .

Где сейчас служит Дмитрий Сова

Так, на вопрос Доротюк, где он сейчас служит, Сова отметил, что это очень долгая история.

"Я был в 7-й бригаде тактической авиации, это Воздушные Силы, потом меня перевели в сухопутные войска, я был в роте ударных беспилотных комплексов, это 1-я танковая бригада. И сейчас я нахожусь в Киеве, меня перевели в Первый центр рекрутинга сухопутных войск ВСУ", - отметил актер-военный.

Как Сова совмещает военную службу и актерство

Дмитрий Сова рассказал, что в прошлом году впервые после начала войны ему удалось сняться в полнометражном кино - фильме "Песики" с Лесей Никитюк в главной роли. Сова отметил, что фильм сняли очень быстро - за 28 дней.

"Если бы я не попал на этот проект, это был бы восьмой проект, на который я не попал. Мне говорили: "Дима, запиши пробы", я их записывал в блиндаже", - рассказал он.

Он отметил, что для съемок во многих фильмах и сериалах нужно было 2-2,5 месяца, но его не отпускали из ВСУ.

"Я подходил к командованию и спрашивал, может можно там как-то. Они отвечали: "Дима, очень много, хотя бы месяц. Хотя бы месяц мы что-то как-то перекроем", - рассказал он.

Когда его пригласили на пробы в фильм "Песики", актер как раз был в Киеве.

"Мы буквально одну (сцену - ред.) попробовали за 15 минут, мне говорят: "Отпрашивайся, тебя утвердили", - подчеркнул он.

Также он рассказал, что ездил туда-сюда.

"Я отснялся 5 дней, когда был в Воздушных силах, потом меня перекинули, и они не знали, к кому обращаться. Съемки в Киеве, а продюсер не знает, к кому обращаться. Я еще был нигде, и один съемочный день нужно было перенести", - рассказал актер-военный.

Также он подчеркнул, что его подстраховали побратимы.

"Получается, что я снимаюсь, на ночной поезд, утром я уже на построении, побыл, поработал, на подборку туда-сюда, ночью на поезд, утром я на съемке. Получается, что я не пропустил ни одного дня, своей службе я не помешал", - рассказал Сова.

О чем фильм "Песики"

По сюжету эгоцентрическая карьеристка, ярая холостячка Яна (Леся Никитюк) случайно накладывает на себя проклятие: мужчины, с которыми она занимается любовью, на утро превращаются в собачек.

Теперь героиня вынуждена жить, строить карьеру и искать любовь с этим странным испытанием. Оно в конечном итоге становится для нее даром, потому что учит Яну искренне любить и заботиться о других.

В кинотеатрах фильм Песики можно будет посмотреть с 6 марта 2025 года.

Звездный состав "Песиков" (фото: FILM.UA)