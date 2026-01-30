Відомий український актор вступив до лав ЗСУ: "Без паніки і істерик"

За словами Крилова, до вступу він готувався заздалегідь: завершив особисті справи, врегулював фінансові питання, визначився з напрямком і підрозділом, а також пройшов кілька етапів відбору.

"Завжди вважав, що до питань життя і смерті варто відноситись послідовно. Тому у кінці листопада, коли нарешті віддав всі борги і був винен тільки собі - почав займатись питанням вступу до лав ЗСУ", - зазначив актор.

Також Петро додав, що вже офіційно став військовослужбовцем і наразі перебуває на етапі підготовки.

Петро Крилов (фото: instagram.com/ranzaar)

"Спокійно, вдумливо, без паніки і істерик. Обрав напрямок, обрав підрозділ. Етап анкетування, декілька онлайн співбесід і, нарешті, офлайн зустріч. Не без своїх історій, але це вже лірика. На разі - я військовослужбовець. З чим себе і вітаю. Честь та Кров", - підсумував він.

Актор не розкрив деталей щодо місця служби чи конкретного підрозділу.

У Дикому театрі повідомили, що пишаються рішенням свого колеги та подякували йому за цей крок.

"Пишаємося рішенням актора Петра Крилова доєднатися до сил оборони і дякуємо за нього!", - написали у театрі.

Коротка біографія Петра Крилова

Петро Крилов народився у 1987 році у Вітебську в родині лікарів. Ще в ранньому віці почав займатися акторською майстерністю в дитячій театральній студії.

У 1997 році разом із родиною переїхав до Києва. У 2012 році закінчив акторський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

У 2016 році пройшов навчання у Літній школі Інституту театру і кіно Лі Страсберга у США.

Глядачам став відомий за ролями в серіалах "Ментівські війни. Одеса" та "Пес".