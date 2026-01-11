Сын Риммы Зюбиной пошел в ВСУ: актриса раскрыла подробности

По словам артистки, решение сына пойти служить было осознанным, однако реализовать его удалось не с первой попытки.

Зюбина рассказала, что Даниил сначала не прошел отбор в выбранное подразделение, однако это не заставило его изменить свое намерение.

Наоборот - он целенаправленно начал готовиться к службе, работая над физической формой и необходимыми навыками.

Актриса отметила, что еще в 2024 году ее сын добровольно обратился к рекрутингу и самостоятельно определился с родом войск.

Причину своего решения Даниил объяснял без громких заявлений: "Война в стране".

Сын Риммы Зюбиной (фото: facebook.com/z.rimma.z)

После первой неудачной попытки он начал тренироваться самостоятельно, в частности осваивал работу с дронами с помощью компьютерных программ, а также серьезно занялся физической подготовкой.

Важным этапом стала и операция на глаза, которую Даниил оплатил за свой счет.

По словам Риммы Зюбиной, стоимость медицинского вмешательства составила около 30 тысяч гривен.

Это позволило устранить медицинские ограничения и соответствовать требованиям военной службы.

Еще до официального поступления в ВСУ Даниил с первых дней полномасштабного вторжения работал переводчиком для иностранных журналистов.

Вместе с международными корреспондентами он посещал прифронтовые и деоккупированные города, в частности Бучу и Ирпень в период, когда эти территории находились в серой зоне.

Римма Зюбина с сыном (фото: facebook.com/z.rimma.z)

Часть таких поездок, призналась актриса, она узнала уже после их завершения.

Зюбина также рассказала, что ее сын хорошо разбирается в истории военных конфликтов и часто проводит параллели между войной в Украине и событиями на Балканах.

Именно Даниил советовал матери посетить Сараево во время поездок на кинофестивали, обращая внимание на то, как в городе хранят память о войне и жертвах среди гражданских - подобно тому, что сейчас переживает Украина.

Напомним, в октябре стало известно, что Даниил добровольно присоединился в ряды ВСУ с начала 2025 года.

Об этом Римма Зюбина сообщила в Facebook, признавшись, что впервые почувствовала себя мамой военного.