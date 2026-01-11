Сын Риммы Зюбиной пошел в ВСУ: актриса раскрыла подробности

Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина поделилась подробностями о пути своего 27-летнего сына Даниила в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для проекта "ІПсО і люди".
По словам артистки, решение сына пойти служить было осознанным, однако реализовать его удалось не с первой попытки.
Зюбина рассказала, что Даниил сначала не прошел отбор в выбранное подразделение, однако это не заставило его изменить свое намерение.
Наоборот - он целенаправленно начал готовиться к службе, работая над физической формой и необходимыми навыками.
Актриса отметила, что еще в 2024 году ее сын добровольно обратился к рекрутингу и самостоятельно определился с родом войск.
Причину своего решения Даниил объяснял без громких заявлений: "Война в стране".
После первой неудачной попытки он начал тренироваться самостоятельно, в частности осваивал работу с дронами с помощью компьютерных программ, а также серьезно занялся физической подготовкой.
Важным этапом стала и операция на глаза, которую Даниил оплатил за свой счет.
По словам Риммы Зюбиной, стоимость медицинского вмешательства составила около 30 тысяч гривен.
Это позволило устранить медицинские ограничения и соответствовать требованиям военной службы.
Еще до официального поступления в ВСУ Даниил с первых дней полномасштабного вторжения работал переводчиком для иностранных журналистов.
Вместе с международными корреспондентами он посещал прифронтовые и деоккупированные города, в частности Бучу и Ирпень в период, когда эти территории находились в серой зоне.
Часть таких поездок, призналась актриса, она узнала уже после их завершения.
Зюбина также рассказала, что ее сын хорошо разбирается в истории военных конфликтов и часто проводит параллели между войной в Украине и событиями на Балканах.
Именно Даниил советовал матери посетить Сараево во время поездок на кинофестивали, обращая внимание на то, как в городе хранят память о войне и жертвах среди гражданских - подобно тому, что сейчас переживает Украина.
Напомним, в октябре стало известно, что Даниил добровольно присоединился в ряды ВСУ с начала 2025 года.
Об этом Римма Зюбина сообщила в Facebook, признавшись, что впервые почувствовала себя мамой военного.
Вас может заинтересовать: