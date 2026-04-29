Известный украинский актер развелся с женой после 10 лет брака
Украинский актер Константин Октябрьский рассказал, что развелся с женой Самирой после 10 лет отношений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости Алине Доротюк.
По словам актера, именно Самира стала инициатором разрыва, однако это решение не было внезапным и вызревало в течение длительного времени.
В браке у пары родилось двое сыновей - Роберт и Матвей. Несмотря на расставание, Октябрьский отмечает, что с большим уважением относится к бывшей жене.
"У нас двое сыновей: Роберту сейчас десять, Матвею - восемь. Даже сейчас я очень многим ей обязан. Она мудрая, добрая, умная. Когда я строил карьеру, она была дома, занималась детьми. Я ее очень уважаю и ценю", - отметил артист.
В то же время он признает, что часть ответственности за распад отношений берет на себя.
"Видимо, где-то я недорабатывал. Не давал того, что она заслуживала", - поделился Константин.
Константин Октябрьский с экс-супругой (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)
Как рассказал актер, их история с Самирой была непростой.
За десять лет они дважды официально женились. Пара уже проходила через развод, после которого снова возобновила отношения и во второй раз зарегистрировала брак.
Однако в 2025 году супруги снова разошлись, а в январе 2026-го Октябрьский получил официальные документы о разводе.
Инициатором этого решения, по его словам, была Самира.
Актер объяснил, что на этот раз причиной стал серьезный кризис в отношениях. При этом он подчеркнул, что об изменах речь не шла.
По словам Октябрьского, на семью сильно повлияли финансовые проблемы, трудности со здоровьем и нестабильность в работе.
Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили нормальное общение. Они и в дальнейшем вместе будут воспитывать сыновей, ведь дети остаются для них главным приоритетом.
Что известно о Константине Октябрьском
Константин Октябрьский - украинский актер, известный по ролям в сериалах "Шпиталь" и "Парочка слідчих".
Его путь в профессии начинался не с кино, а с регионального телевидения.
Актер родился в Киеве, а юность провел в Днепре, где учился в театрально-художественном колледже.
После окончания учебы Октябрьский некоторое время не работал по специальности, однако в 2010 году переехал в Киев, где начал строить карьеру в медиа и впоследствии в сериалах.
Константин Октябрьский (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)
Со своей уже бывшей женой Самирой актер познакомился через общего друга.
Во время полномасштабной войны семья временно выезжала на запад Украины, но вернулась в Киев и занималась волонтерством.
В 2023 году семья пережила попадание дрона в квартиру - жилье было полностью разрушено, а сам актер признавался, что получил ПТСР. Несмотря на это, никто из семьи физически не пострадал.
