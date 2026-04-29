Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Известный украинский актер развелся с женой после 10 лет брака

14:27 29.04.2026 Ср
Артист откровенно объяснил, что стало причиной разрыва
aimg Иванна Пашкевич
Известный украинский актер развелся с женой после 10 лет брака Константин Октябрьский с экс-супругой (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)

Украинский актер Константин Октябрьский рассказал, что развелся с женой Самирой после 10 лет отношений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости Алине Доротюк.

Больше интересного: Тоня Матвиенко призналась, почему развелась с первым мужем, от которого забеременела в 16 лет

По словам актера, именно Самира стала инициатором разрыва, однако это решение не было внезапным и вызревало в течение длительного времени.

В браке у пары родилось двое сыновей - Роберт и Матвей. Несмотря на расставание, Октябрьский отмечает, что с большим уважением относится к бывшей жене.

"У нас двое сыновей: Роберту сейчас десять, Матвею - восемь. Даже сейчас я очень многим ей обязан. Она мудрая, добрая, умная. Когда я строил карьеру, она была дома, занималась детьми. Я ее очень уважаю и ценю", - отметил артист.

В то же время он признает, что часть ответственности за распад отношений берет на себя.

"Видимо, где-то я недорабатывал. Не давал того, что она заслуживала", - поделился Константин.

Как рассказал актер, их история с Самирой была непростой.

За десять лет они дважды официально женились. Пара уже проходила через развод, после которого снова возобновила отношения и во второй раз зарегистрировала брак.

Однако в 2025 году супруги снова разошлись, а в январе 2026-го Октябрьский получил официальные документы о разводе.

Инициатором этого решения, по его словам, была Самира.

Актер объяснил, что на этот раз причиной стал серьезный кризис в отношениях. При этом он подчеркнул, что об изменах речь не шла.

По словам Октябрьского, на семью сильно повлияли финансовые проблемы, трудности со здоровьем и нестабильность в работе.

Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили нормальное общение. Они и в дальнейшем вместе будут воспитывать сыновей, ведь дети остаются для них главным приоритетом.

Что известно о Константине Октябрьском

Константин Октябрьский - украинский актер, известный по ролям в сериалах "Шпиталь" и "Парочка слідчих".

Его путь в профессии начинался не с кино, а с регионального телевидения.

Актер родился в Киеве, а юность провел в Днепре, где учился в театрально-художественном колледже.

После окончания учебы Октябрьский некоторое время не работал по специальности, однако в 2010 году переехал в Киев, где начал строить карьеру в медиа и впоследствии в сериалах.

Известный украинский актер развелся с женой после 10 лет бракаКонстантин Октябрьский (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)

Со своей уже бывшей женой Самирой актер познакомился через общего друга.

Во время полномасштабной войны семья временно выезжала на запад Украины, но вернулась в Киев и занималась волонтерством.

В 2023 году семья пережила попадание дрона в квартиру - жилье было полностью разрушено, а сам актер признавался, что получил ПТСР. Несмотря на это, никто из семьи физически не пострадал.

Еще больше интересного:

Сергей Стрельников ответил на слухи о разводе

Огневич призналась, почему дважды срывала помолвку

Первый транш из 90 млрд от ЕС пойдет на дроны: названы сроки выплаты
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО