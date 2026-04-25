"Мне было так стыдно". Злата Огневич откровенно рассказала о неудачных помолвках

Что Огневич рассказала о личной жизни

Первую историю артистка назвала "студенческой драмой". Тогдашний избранник очень болезненно переживал разрыв. Впрочем, певица не видела с ним будущего и мечтала, чтобы он встретил другого человека.

"Было у меня предложение два раза. Это из позапрошлой жизни. Одно из них я отклонила. Там такая была драма. Это было в студенческие годы. Парень очень болезненно переживал наш разрыв. И он даже ночевал на лавочке под окнами там, где я жила", - рассказала она.

Артистка очень волновалась, ведь желала бывшему счастья.

"Это просто мне ножом по сердцу резало. Но я понимала, что не смогу с ним продолжить отношения. Мне было так стыдно, так больно. Я не хотела, чтобы он страдал. Я даже обращалась к Богу: "Боже, пошли ему женщину, с которой он просто забудет обо мне вот в ту самую секунду, как ее увидит", - призналась она.

Через год Злата узнала, что экс-избранник таки нашел свое счастье, и она вздохнула с облегчением.

"За все платила сама"

Вторые отношения были с украинцем из Таиланда. Злата очень влюбилась и убедила бойфренда переехать в Киев, но совместная жизнь оказалась непростой.

"Он очень классный как человек, но как женщине мне было очень тяжело жить в тот период. Я тогда абсолютно за все платила сама. Он сидел и говорил, что создан для интеллектуального труда и ни для чего больше. А я платила коммуналку за квартиру, даже покупала ему вещи. Мне было от этого стыдно", - рассказала она.

Они были вместе три года, из которых два певица ездила к нему, а один они прожили вместе в столице. У артистки начало нарастать недовольство, особенно когда со стороны возлюбленного появились претензии.

"Я забрала вещи из химчистки на большую сумму денег, а он как услышал, что я заплатила эти деньги, такой мне говорит: "Ты что сама не могла это почистить? Ты не могла там сама с обувью разобраться, с одеждой?" Я это все терплю, за все плачу и еще должна выслушивать. Сюда добавилось, почему ты так поздно приходишь, почему не приготовила еду", - вспомнила она.

Злата поняла, что эти отношения надо заканчивать, поэтому стала инициатором разрыва. Мужчина вернулся обратно в Таиланд.