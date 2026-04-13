Тоня Матвиенко призналась, почему развелась с первым мужем, от которого забеременела в 16 лет

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась воспоминаниями о своем первом браке и объяснила, почему эти отношения в итоге завершились разводом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнительницы Алине Доротюк.

Артистка вспомнила, что ее бывший муж не поддерживал стремление развиваться в музыке.

По словам певицы, он хотел, чтобы она оставалась дома и сосредоточилась исключительно на семье и воспитании ребенка.

Тоня Матвиенко стала мамой очень рано: забеременела в 16 лет, а уже в 17 родила дочь Ульяну. Сейчас девушке 27 лет, и она живет за границей.

"Я всегда хотела петь. Я училась в музыкальной школе, была пианисткой, пела в хоре", - поделилась дочь Нины Митрофановны.

Тоня Матвиенко со старшей дочерью (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Она также рассказала, что разница в возрасте с первым мужем составляла семь лет, а познакомились они через общий круг знакомых.

В то же время артистка призналась, что те отношения были для нее непростыми и имели абьюзивный характер, хотя без физического насилия.

"Я тогда была очень молодая и вовремя не поставила его на место, то есть не показала свой характер. Я себя чувствовала очень виноватой, стеснялась, что я такая молодая мама, хотела, чтобы все было без скандалов", - пояснила она.

Несмотря на сложный период, Матвиенко имела поддержку от своей мамы, когда узнала о ранней беременности.

"Я решила, что хочу стать мамой. Я не вижу в этом ничего плохого. У меня сейчас прекрасная дочь, это моя подруга. Я думаю, почему тогда еще одного ребенка не родила", - добавила артистка.

Брак продлился 10 лет, однако впоследствии супруги разошлись. По словам певицы, главной причиной стало то, что она больше не чувствовала любви.

"Не люблю его. Для меня любовь - это важно. Я должна любить мужа, радоваться, когда просыпаюсь, ложусь с ним спать. Разлюбила", - призналась исполнительница.

Что известно о втором браке Тони Матвиенко

Своего нынешнего мужа Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко встретила на проекте "Голос страны".

Сначала между ними были только дружеские отношения, ведь на тот момент артист имел семью.

Впоследствии Мирзоян развелся, а в 2017 году они с Матвиенко официально поженились. Свадьбу пара праздновала дважды - в Таиланде и в Днепре.

Супруги воспитывают общую дочь Нину. Кроме того, Арсен Мирзоян имеет двух сыновей от предыдущего брака.

Тоня Матвиенко с дочками (фото: instagram.com/tonya_matvienko)