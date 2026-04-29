Відомий український актор розлучився з дружиною після 10 років шлюбу

Український актор Костянтин Октябрський розповів, що розлучився з дружиною Самірою після 10 років стосунків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю знаменитості Аліні Доротюк.

За словами актора, саме Саміра стала ініціаторкою розриву, однак це рішення не було раптовим і визрівало протягом тривалого часу.

У шлюбі у пари народилося двоє синів - Роберт та Матвій. Попри розставання, Октябрський наголошує, що з великою повагою ставиться до колишньої дружини.

"У нас двоє синів: Роберту зараз десять, Матвію - вісім. Навіть зараз я дуже багато чим їй завдячую. Вона мудра, добра, розумна. Коли я будував карʼєру, вона була вдома, займалась дітьми. Я її дуже поважаю та ціную", - зазначив артист.

Водночас він визнає, що частину відповідальності за розпад стосунків бере на себе.

"Мабуть, десь я недопрацьовував. Не давав того, що вона заслуговувала", - поділився Костянтин.

Костянтин Октябрський з екс-дружиною (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)

Як розповів актор, їхня історія з Самірою була непростою.

За десять років вони двічі офіційно одружувалися. Пара вже проходила через розлучення, після якого знову відновила стосунки та вдруге зареєструвала шлюб.

Однак у 2025 році подружжя знову розійшлося, а в січні 2026-го Октябрський отримав офіційні документи про розлучення.

Ініціаторкою цього рішення, за його словами, була Саміра.

Актор пояснив, що цього разу причиною стала серйозна криза у стосунках. При цьому він наголосив, що про зради не йшлося.

За словами Октябрського, на родину сильно вплинули фінансові проблеми, труднощі зі здоров’ям і нестабільність у роботі.

Попри розлучення, колишнє подружжя зберегло нормальне спілкування. Вони й надалі разом виховуватимуть синів, адже діти залишаються для них головним пріоритетом.

Що відомо про Костянтина Октябрського

Костянтин Октябрський - український актор, відомий за ролями у серіалах "Шпиталь" та "Парочка слідчих".

Його шлях у професії починався не з кіно, а з регіонального телебачення.

Актор народився в Києві, а юність провів у Дніпрі, де навчався у театрально-художньому коледжі.

Після закінчення навчання Октябрський певний час не працював за фахом, однак у 2010 році переїхав до Києва, де почав будувати кар’єру в медіа та згодом у серіалах.

Костянтин Октябрський (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)

Зі своєю вже колишньою дружиною Самірою актор познайомився через спільного друга.

Під час повномасштабної війни родина тимчасово виїжджала на захід України, але повернулася до Києва і займалася волонтерством.

У 2023 році сім’я пережила влучання дрона в квартиру - житло було повністю зруйноване, а сам актор зізнавався, що отримав ПТСР. Попри це, ніхто з родини фізично не постраждав.