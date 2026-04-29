ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Відомий український актор розлучився з дружиною після 10 років шлюбу

14:27 29.04.2026 Ср
3 хв
Артист відверто пояснив, що стало причиною розриву
Іванна Пашкевич
Відомий український актор розлучився з дружиною після 10 років шлюбу Костянтин Октябрський з екс-дружиною (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)

Український актор Костянтин Октябрський розповів, що розлучився з дружиною Самірою після 10 років стосунків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю знаменитості Аліні Доротюк.

За словами актора, саме Саміра стала ініціаторкою розриву, однак це рішення не було раптовим і визрівало протягом тривалого часу.

У шлюбі у пари народилося двоє синів - Роберт та Матвій. Попри розставання, Октябрський наголошує, що з великою повагою ставиться до колишньої дружини.

"У нас двоє синів: Роберту зараз десять, Матвію - вісім. Навіть зараз я дуже багато чим їй завдячую. Вона мудра, добра, розумна. Коли я будував карʼєру, вона була вдома, займалась дітьми. Я її дуже поважаю та ціную", - зазначив артист.

Водночас він визнає, що частину відповідальності за розпад стосунків бере на себе.

"Мабуть, десь я недопрацьовував. Не давав того, що вона заслуговувала", - поділився Костянтин.

Відомий український актор розлучився з дружиною після 10 років шлюбуКостянтин Октябрський з екс-дружиною (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)

Як розповів актор, їхня історія з Самірою була непростою.

За десять років вони двічі офіційно одружувалися. Пара вже проходила через розлучення, після якого знову відновила стосунки та вдруге зареєструвала шлюб.

Однак у 2025 році подружжя знову розійшлося, а в січні 2026-го Октябрський отримав офіційні документи про розлучення.

Ініціаторкою цього рішення, за його словами, була Саміра.

Актор пояснив, що цього разу причиною стала серйозна криза у стосунках. При цьому він наголосив, що про зради не йшлося.

За словами Октябрського, на родину сильно вплинули фінансові проблеми, труднощі зі здоров’ям і нестабільність у роботі.

Попри розлучення, колишнє подружжя зберегло нормальне спілкування. Вони й надалі разом виховуватимуть синів, адже діти залишаються для них головним пріоритетом.

Що відомо про Костянтина Октябрського

Костянтин Октябрський - український актор, відомий за ролями у серіалах "Шпиталь" та "Парочка слідчих".

Його шлях у професії починався не з кіно, а з регіонального телебачення.

Актор народився в Києві, а юність провів у Дніпрі, де навчався у театрально-художньому коледжі.

Після закінчення навчання Октябрський певний час не працював за фахом, однак у 2010 році переїхав до Києва, де почав будувати кар’єру в медіа та згодом у серіалах.

Відомий український актор розлучився з дружиною після 10 років шлюбуКостянтин Октябрський (фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy)

Зі своєю вже колишньою дружиною Самірою актор познайомився через спільного друга.

Під час повномасштабної війни родина тимчасово виїжджала на захід України, але повернулася до Києва і займалася волонтерством.

У 2023 році сім’я пережила влучання дрона в квартиру - житло було повністю зруйноване, а сам актор зізнавався, що отримав ПТСР. Попри це, ніхто з родини фізично не постраждав.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Стосунки Розлучення Актори
Новини
Перший транш з 90 млрд від ЄС піде на дрони: названо терміни виплати
Перший транш з 90 млрд від ЄС піде на дрони: названо терміни виплати
Аналітика
