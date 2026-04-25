ua en ru
Вс, 26 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Сергей Стрельников ответил на слухи о разводе

23:59 25.04.2026 Сб
Актер раскрыл свой нынешний статус и объяснил, почему избегает публичности
aimg Сюзанна Аль Мариди
Сергей Стрельников ответил на слухи о разводе Сергей Стрельников (фото: пресс-служба)

Украинский актер Сергей Стрельников прокомментировал слухи о разводе с женой, актрисой Викторией Литвиненко. В сети ранее распространялись предположения, что пара якобы могла разойтись.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий актера YouTube-проекта "Наодинці з гламуром".

Больше интересного: 5 фактов о новом сериале "Дело НБР", в котором играет Стрельников

Как Стрельников ответил на слухи о разводе

Летом прошлого года в сети заговорили о возможном разладе в отношениях актерской пары. Причиной стали изменения в блоге Виктории в Instagram - она убрала большинство совместных фото.

Наконец Сергей пролил свет на ситуацию. По его словам, они не расстались и продолжают быть вместе.

"Мы вместе с моей женой! Это слухи", - подчеркнул он.

Актер дал понять, почему не слишком активно демонстрирует личную жизнь.

"Я из той породы актеров, для которых популярность - это немного бремя. Я такой, и я уже не изменюсь. Но если что-то стоит моего присутствия, если кому-то важно услышать мое мнение - я всегда открыт", - пояснил он.

Стрельников и Литвиненко (фото: instagram.com/viktoshaia)

Сергей также признался, что работы у него немного. Последний год, кроме съемок в фильме "Киллхаус", он проводил с семьей и занимался спортом.

"Моя жизнь была полна семьей, спортом. Научил сына бить удар с разворота с ноги. Он молодец. Я живу спокойную жизнь. Работы не то чтобы много. Благодарен, что мы с женой можем проводить много времени с нашим сыном", - поделился он.

Стрельников рассказал о семье (фото: instagram.com/sergiystrelnikov)

Почему Литвиненко удалила совместные фото с мужем

Актриса еще в прошлом году прокомментировала свое решение. Отвечая на вопросы фанов, она объяснила, что таким образом стремится сохранить баланс.

"В моей ленте - я. В его ленте - он. Баланс сохранен", - написала она в сториз.

Отметим, Сергей и Виктория находятся в браке почти 9 лет. У пары есть общий сын Сильвестр. Актриса также воспитывает дочь Варвару от бывшего мужа - актера Романа Ясиновского.

Еще больше интересного:

Огневич призналась, почему дважды срывала помолвку

Григорий Бакланов впервые показал новую возлюбленную

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры Звёзды
Новости
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским