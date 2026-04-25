Сергей Стрельников ответил на слухи о разводе

Украинский актер Сергей Стрельников прокомментировал слухи о разводе с женой, актрисой Викторией Литвиненко. В сети ранее распространялись предположения, что пара якобы могла разойтись.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий актера YouTube-проекта "Наодинці з гламуром".

Как Стрельников ответил на слухи о разводе

Летом прошлого года в сети заговорили о возможном разладе в отношениях актерской пары. Причиной стали изменения в блоге Виктории в Instagram - она убрала большинство совместных фото.

Наконец Сергей пролил свет на ситуацию. По его словам, они не расстались и продолжают быть вместе.

"Мы вместе с моей женой! Это слухи", - подчеркнул он.

Актер дал понять, почему не слишком активно демонстрирует личную жизнь.

"Я из той породы актеров, для которых популярность - это немного бремя. Я такой, и я уже не изменюсь. Но если что-то стоит моего присутствия, если кому-то важно услышать мое мнение - я всегда открыт", - пояснил он.

Сергей также признался, что работы у него немного. Последний год, кроме съемок в фильме "Киллхаус", он проводил с семьей и занимался спортом.

"Моя жизнь была полна семьей, спортом. Научил сына бить удар с разворота с ноги. Он молодец. Я живу спокойную жизнь. Работы не то чтобы много. Благодарен, что мы с женой можем проводить много времени с нашим сыном", - поделился он.

Почему Литвиненко удалила совместные фото с мужем

Актриса еще в прошлом году прокомментировала свое решение. Отвечая на вопросы фанов, она объяснила, что таким образом стремится сохранить баланс.

"В моей ленте - я. В его ленте - он. Баланс сохранен", - написала она в сториз.

Отметим, Сергей и Виктория находятся в браке почти 9 лет. У пары есть общий сын Сильвестр. Актриса также воспитывает дочь Варвару от бывшего мужа - актера Романа Ясиновского.