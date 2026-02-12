Известный бьюти блогер честно ответил, готов ли пойти на фронт

Известный бьюти-блогер и визажист Егор Андрюшин впервые прокомментировал свое отношение к мобилизации. Артист объяснил, почему считает себя более полезным в тылу и какие проблемы со здоровьем мешают ему стать в ряды ВСУ.

Егор Андрюшин высказался о мобилизации

По словам Егора, он неоднократно задумывался над мобилизацией, особенно в начале полномасштабного вторжения, когда российская ракета разрушила его дом. Однако артист трезво оценивает свои физические возможности.

"Я понял, что каждый должен быть там, где он чувствует. Я подумал, что я через неделю просто сдохну там. Потому что сейчас у меня есть проблемы с почками, мне нельзя их переохлаждать", - откровенно признался Андрюшин.

Визажист убежден, что его профессиональная деятельность сегодня является частью психологической реабилитации для многих украинок. В частности, его проект "Красота в тебе" ориентирован на женщин, которые пострадали от войны или потеряли близких.

"Очень много девушек, которые утратили мужей, которые сейчас наедине со своим бременем, приходят на макияж. Надо, наверное, чтобы были такие люди, которые вдохновляют, поднимают настроение, поддерживают", - отмечает Егор.

Он также подчеркнул, что его вклад в победу заключается не только в эмоциональной поддержке, но и в финансовой помощи государству через налоги и благотворительные проекты.