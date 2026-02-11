ua en ru
"Сбылась мечта". Виктор Павлик и Екатерина Репяхова купили квартиру 4-летнему сыну (фото)

Среда 11 февраля 2026 18:02
UA EN RU
"Сбылась мечта". Виктор Павлик и Екатерина Репяхова купили квартиру 4-летнему сыну (фото) Жена Павлика объяснила, как будут распоряжаться имуществом маленького сына
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Жена народного артиста Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, осуществила свою заветную мечту. Они с мужем приобрели квартиру для 4-летнего сына Михаила.

Как пара планирует распоряжаться имуществом, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогера.

Больше интересного: зимний "лук" жены Павлика, который стоит повторить

Зачем Павлики купили квартиру сыну

О покупке недвижимости Екатерина сообщила в сториз, опубликовав фото квартиры. По ее словам, это осуществление давней мечты и важная инвестиция в будущее сына.

"Осуществилась моя мечта. Его старт - наша ответственность. Именно поэтому мы приобрели квартиру сыну на будущее", - рассказала жена артиста.

&quot;Сбылась мечта&quot;. Виктор Павлик и Екатерина Репяхова купили квартиру 4-летнему сыну (фото)Екатерина Репяхова показала квартиру для сына (скриншот)

Сейчас квартира без ремонта, но супруги активно ищут дизайнера интерьера, чтобы сделать пространство стильным и пригодным к жизни.

После завершения планируют жилье сдавать, очевидно, чтобы недвижимость не просто ждала своего времени, а работала как инвестиция.

Судя по словам Репяховой, это не просто выгодное финансовое решение, но и символ стабильности и заботы о будущем ребенка.

"На самом деле это очень важное событие в моей личной жизни. Я к этому очень стремилась, шла. Это работа не одного дня... Это история о такой более стабильности, спокойствии, уверенности в завтрашнем дне. И, конечно, об огромной вере в будущее нашей страны", - пояснила Екатерина.

&quot;Сбылась мечта&quot;. Виктор Павлик и Екатерина Репяхова купили квартиру 4-летнему сыну (фото)Павлик с женой будут сдавать квартиру, которую купили сыну (скриншот)

Что известно о личной жизни Виктора Павлика

Напомним, артист был женат четыре раза. В первом браке с Лидией родился сын Александр, который сейчас живет в США. Вторая жена, Светлана, подарила артисту дочь Кристину.

С Ларисой Созаевой у Павлика родился сын Павел. В августе 2020 года семья пережила тяжелую утрату - 21-летний парень умер после борьбы с онкологией.

С Екатериной певец официально женился 29 мая 2020 года. А уже 15 июня 2021 года у супругов родился сын Михаил. Блогерша признавалась, что мечтала о втором ребенке, но пока этот вопрос отложили.

