"Караоке на Майдане" возвращается: где будет выходить культовое шоу и что изменится

Вторник 10 февраля 2026 18:01
UA EN RU
"Караоке на Майдане" возвращается: где будет выходить культовое шоу и что изменится Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Культовое музыкальное шоу "Караоке на Майдане" снова появится на украинском телевидении. Возрождение легендарного проекта анонсировал телеканал ТЕТ, который готовит обновленную версию программы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу телеканала в Facebook.

Больше интересного: Продюсер раскрыл секреты будущего шоу "Фабрика звезд"

Что изменится в новом формате

В ТЕТ отметили, что стремятся вернуть атмосферу совместного просмотра, которая в свое время сделала проект по-настоящему народным.

"Когда-то мы собирались у экранов всей семьей. Пели вместе, смеялись, болели - и сегодня мы возвращаем эту традицию. Потому что сейчас, как никогда, нам нужны моменты, которые объединяют. "Караоке на Майдане" снова с нами - обновленное, современное, но такое же искреннее и народное. Это не об идеальном вокале. Это о смелости петь. О живых эмоциях. Об ощущении, что мы - вместе", - говорится в сообщении телеканала.

Автор и многолетний ведущий шоу Игорь Кондратюк на этот раз не будет выходить в кадр.

Он присоединится к проекту как креативный продюсер и будет отвечать за сохранение ключевых ценностей и атмосферы программы.

&quot;Караоке на Майдане&quot; возвращается: где будет выходить культовое шоу и что изменитсяИгорь Кондратюк (фото: facebook.com/tet.tv)

В ТЕТ отмечают, что Кондратюк сохранит "ДНК "Караоке на Майдане" и передаст шоу преемственность и ту самую искренность, за которую его полюбили зрители. В то же время у проекта появится новый ведущий.

"А с новым ведущим мы познакомим совсем скоро", - сообщили представители телеканала.

Еще одним важным изменением станет социальная составляющая. Обновленное "Караоке на Майдане" будет иметь благотворительную цель - поддержку ветеранов, которые проходят лечение и реабилитацию в центре "Титанов".

"Мы будем петь, чтобы поддержать. Будем объединяться - чтобы помогать. Легенда возвращается, а песня снова звучит на всю страну", - добавили в пресс-службе ТЕТ.

&quot;Караоке на Майдане&quot; возвращается: где будет выходить культовое шоу и что изменитсяИгорь Кондратюк (фото: facebook.com/tet.tv)

Проект с многолетней историей

"Караоке на Майдане" - один из самых успешных музыкальных проектов в истории украинского телевидения.

Шоу выходило в эфир на протяжении 20 лет, а первый выпуск увидел свет 17 января 1999 года.

Ведущим и соавтором проекта был Игорь Кондратюк, а вторым соавтором - его кум Андрей Козлов.

В программе обычные люди соревновались в пении под открытым небом, собирая деньги в шляпу, а лучшие участники получали призы.

За годы существования шоу стало стартовой площадкой для многих украинских звезд, в частности Тины Кароль и Виталия Козловского.

Стоит отметить, что еще летом прошлого года Игорь Кондратюк заявлял о возможном возвращении "Караоке на Майдане" на телевидение.

Тогда он отмечал, что проект получит нового ведущего, ведь сам считает себя "слишком большой звездой" для этой роли и хочет уступить место младшему поколению.

"Это передача для более молодого ведущего или даже ведущей", - говорил Кондратюк, добавляя, что кастинг на эту роль уже проходил.

