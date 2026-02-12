ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Відомий б'юті блогер чесно відповів, чи готовий піти на фронт

Четвер 12 лютого 2026 17:20
Відомий б'юті блогер чесно відповів, чи готовий піти на фронт Єгор Андрюшин зробив заяву про мобілізацію (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Відомий б'юті-блогер і візажист Єгор Андрюшин вперше прокоментував своє ставлення до мобілізації. Артист пояснив, чому вважає себе більш корисним у тилу та які проблеми зі здоров'ям заважають йому стати до лав ЗСУ.

Про це він розповів у великому інтерв'ю РБК-Україна.

Єгор Андрюшин висловився про мобілізацію

За словами Єгора, він неодноразово замислювався над мобілізацією, особливо на початку повномасштабного вторгнення, коли російська ракета зруйнувала його будинок. Проте артист тверезо оцінює свої фізичні можливості.

"Я зрозумів, що кожен повинен бути там, де він відчуває. Я подумав, що я за тиждень просто здохну там. Тому що зараз у мене є проблеми з нирками, мені не можна їх переохолоджувати", - відверто зізнався Андрюшин.

Візажист переконаний, що його професійна діяльність сьогодні є частиною психологічної реабілітації для багатьох українок. Зокрема, його проєкт "Краса в тобі" орієнтований на жінок, які постраждали від війни або втратили близьких.

"Дуже багато дівчат, які втратили чоловіків, які зараз наодинці зі своїм тягарем, приходять на макіяж. Треба, напевно, щоб були такі люди, які надихають, підіймають настрій, підтримують", - зазначає Єгор.

Він також підкреслив, що його внесок у перемогу полягає не лише в емоційній підтримці, а й у фінансовій допомозі державі через податки та благодійні проєкти.

