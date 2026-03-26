ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины

12:00 26.03.2026 Чт
2 мин
Сейчас враг несет рекордные потери на фронте
aimg Ірина Глухова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Армия РФ несет значительные потери на фронте - это 30-35 тысяч человек в месяц Сейчас соотношение потерь украинских и российских войск составляет примерно 1:8

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Le Monde.

Читайте также: Катастрофические потери: Сырский раскрыл детали провала 4-дневного наступления РФ

Президент подчеркнул, что отсутствие продвижения фронта в Украине фактически означает поражение для России.

По его словам, большинство переговоров строится на мысли, что Россия наступает, а Украина отступает, и Москве часто удается навязывать этот нарратив.

"И, к сожалению, Москве очень хорошо удается - очень часто, к сожалению - продать этот дискурс Соединенным Штатам", - рассказал он.

Также Зеленский раскрыл рекордные потери РФ. Президент подчеркнул, что в начале войны соотношение было примерно один к трем.

"Во второй половине 2025 года и в 2026 году, в январе и феврале, Россия потеряла шесть солдат на каждого потерянного солдата Украины, а в некоторых районах - восемь. Они сейчас теряют просто страшное количество людей - 30-35 тысяч человек в месяц", - рассказал президент.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне (источник: инфографика РБК-Украина)

Украинский лидер также спрогнозировал, примет ли Кремль решение о начале масштабной мобилизации.

"Решат ли они идти на большую мобилизацию? Я не могу сказать. Пока что они боялись таких шагов и шли только на контрактирование людей за большие деньги", - пояснил он.

Владимир Зеленский также объяснил, почему Украина так сенситивно реагирует на снятие санкций с России и Беларуси.

"Потому что это деньги. А деньги - это не только танки. Никто танками уже не воюет. Деньги - это дроны. Деньги - это люди. Люди - это контракты. И если нет у них денег на контракты, у них уменьшаются силы", - подытожил президент.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в течение 17-20 марта РФ усилила наступление на нескольких направлениях, и развернулись ожесточенные бои.

Десятки тысяч солдат были брошены в так называемые "мясные штурмы", но их попытки потерпели провал с катастрофическими потерями.

По словам Сырского, только за четверо суток интенсивных штурмовых действий враг потерял более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
