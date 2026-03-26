"Писали, что спасут". Исаенко резко высказался о родственниках в РФ

16:10 26.03.2026 Чт
3 мин
Актер признался, что один из его родственников служит на стороне вражеской армии
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Писали, что спасут". Исаенко резко высказался о родственниках в РФ

Украинский актер Андрей Исаенко откровенно рассказал о своих родственниках в России. Он объяснил, почему после начала полномасштабной войны без колебаний вычеркнул их из своей жизни.

Откровенной историей он поделился в интервью РБК-Украина.

Что сказал Исаенко о родственниках в РФ

Исаенко поделился, что в России у него остались родственники по маминой линии - двоюродная сестра. Кроме того, его бабушка родом из Сибири, поэтому часть семьи проживает там.

По словам актера, у них резко негативная позиция по поводу Украины. Некоторые даже писали его родным в начале полномасштабного вторжения с циничным заявлением.

"Мне они ничего не писали, потому что я бы сразу послал. Маме и сестре писали, то и они послали. "Надя, приезжай, мы вас спасем". Что это за разговоры?", - поделился он.

Андрей Исаенко о родственниках в России (фото: РБК-Украина)

В то же время другой некогда близкий для семьи актера человек все же извинился за действия своей страны.

"В Москве не родственница, но бабушка ее когда-то считала за сестру. Ее дочь извинилась в начале войны", - рассказал он.

Актер считает пустой тратой времени объяснять что-то родственникам, которые поддерживают агрессию России.

"Там просто уже телевизор работает вместо головы, нет смысла в этом. И еще и сын у маминой сестры военный. Не знаю, воюет ли он", - рассказал он.

До военной агрессии актер редко поддерживал связь с этими родственниками. Они могли иногда написать, когда видели его где-то в сериале.

"Ну, как-то они там поддерживали связь, что-то писали мне, если где-то видели в сериале или еще где-то. Я там отвечал, как-то более-менее переписывались", - вспомнил он.

Исаенко об измене родственников в РФ (фото: РБК-Украина)

Сейчас же Андрей не испытывает боли из-за потери общения. Он без колебаний поставил точку в этих отношениях.

"Я спокойно вычеркнул людей из жизни и все. До свидания. Это уже не родственники. Мне кажется, что вычеркнуть человека за его плохие поступки гораздо легче. Это как будто человек тебе помогает вычеркнуть его из твоей жизни", - подытожил он.

В разговоре с журналисткой Юлией Гаюк актер также рассказал о своем российско-украинском периоде карьеры, браке с режиссершей, отношении к поцелуям в кадре и дочери.

