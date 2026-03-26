ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Отношения - это работа". Андрей Исаенко поразил признанием о кризисах и ревности в браке

16:25 26.03.2026 Чт
3 мин
Актер раскрыл простой секрет, который помогает им с женой сохранять любовь
Украинский актер Андрей Исаенко поделился подробностями своих 15-летних отношений с режиссершей Олесей Моргунец. Он поразил признанием о своем отношении к кризисам и ревности в браке.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Что сказал Исаенко о кризисах в браке

За годы совместной жизни, по словам актера, сложные периоды в отношениях были, однако их удавалось проговаривать.

"Конечно же были какие-то такие вещи, но это все проявлялось, об этом все говорилось. До сих пор вместе", - поделился он.

Точный секрет успеха Андрей раскрыть не смог. Думает, жена умеет очаровать.

"У Олеси зеленые глаза. Может, она ведьма", - в шутку сказал он.

&quot;Отношения - это работа&quot;. Андрей Исаенко поразил признанием о кризисах и ревности в бракеИсаенко с женой (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

Впрочем, все же актер подчеркнул, что гармония в отношениях - это не случайность, а ежедневный труд обоих партнеров.

"Если можно решить проблемы, то чего не решить? Отношения - это тоже работа. Это же ответственная работа. Ты должен ее делать. Поэтому стараемся делать и я, и она. И дочь у нас прекрасная, 8,5 лет", - поделился он.

Также актер поделился, что не всегда легко совмещать личную жизнь с профессиональной, особенно когда жена является режиссером и они работают вместе над проектами.

"Она любит об этом поговорить, а я не люблю. Не люблю о работе говорить дома. Для меня это трудно", - сказал он.

Что касается ревности в отношениях, то такого в семье Исаенко нет. Жена понимает специфику его профессии.

"Она не ровняется на поцелуи в кадре. Больше ребенок ревнует: "Фу, папа, что ты делаешь?" Говорю, это работа. Ты же в этот момент, когда целуешься в кадре, не получаешь удовольствие от этого", - поделился он.

&quot;Отношения - это работа&quot;. Андрей Исаенко поразил признанием о кризисах и ревности в бракеАндрей Исаенко с семьей (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

История любви Исаенко и Моргунец

По словам актера, с возлюбленной они познакомились во время работы. Первое свидание у них было 14 февраля, а уже 19 числа они впервые поцеловались.

Тогда Олеся не была одинокой, но это не остановило актера. Ему показалось, что она в тех отношениях несчастлива.

Через несколько недель они уже жили вместе, а через три месяца Андрей сделал предложение руки и сердца.

"19 мая мы подали заявление и 19 августа мы поженились, а 19 октября у нас родился ребенок", - рассказал Исаенко.

Пара уже 15 лет вместе и счастливо воспитывает дочь Марию, которая также делает шаги в актерской профессии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
