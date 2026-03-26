"Отношения - это работа". Андрей Исаенко поразил признанием о кризисах и ревности в браке

Украинский актер Андрей Исаенко поделился подробностями своих 15-летних отношений с режиссершей Олесей Моргунец. Он поразил признанием о своем отношении к кризисам и ревности в браке.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

Что сказал Исаенко о кризисах в браке

За годы совместной жизни, по словам актера, сложные периоды в отношениях были, однако их удавалось проговаривать.

"Конечно же были какие-то такие вещи, но это все проявлялось, об этом все говорилось. До сих пор вместе", - поделился он.

Точный секрет успеха Андрей раскрыть не смог. Думает, жена умеет очаровать.

"У Олеси зеленые глаза. Может, она ведьма", - в шутку сказал он.

Впрочем, все же актер подчеркнул, что гармония в отношениях - это не случайность, а ежедневный труд обоих партнеров.

"Если можно решить проблемы, то чего не решить? Отношения - это тоже работа. Это же ответственная работа. Ты должен ее делать. Поэтому стараемся делать и я, и она. И дочь у нас прекрасная, 8,5 лет", - поделился он.

Также актер поделился, что не всегда легко совмещать личную жизнь с профессиональной, особенно когда жена является режиссером и они работают вместе над проектами.

"Она любит об этом поговорить, а я не люблю. Не люблю о работе говорить дома. Для меня это трудно", - сказал он.

Что касается ревности в отношениях, то такого в семье Исаенко нет. Жена понимает специфику его профессии.

"Она не ровняется на поцелуи в кадре. Больше ребенок ревнует: "Фу, папа, что ты делаешь?" Говорю, это работа. Ты же в этот момент, когда целуешься в кадре, не получаешь удовольствие от этого", - поделился он.

История любви Исаенко и Моргунец

По словам актера, с возлюбленной они познакомились во время работы. Первое свидание у них было 14 февраля, а уже 19 числа они впервые поцеловались.

Тогда Олеся не была одинокой, но это не остановило актера. Ему показалось, что она в тех отношениях несчастлива.

Через несколько недель они уже жили вместе, а через три месяца Андрей сделал предложение руки и сердца.

"19 мая мы подали заявление и 19 августа мы поженились, а 19 октября у нас родился ребенок", - рассказал Исаенко.

Пара уже 15 лет вместе и счастливо воспитывает дочь Марию, которая также делает шаги в актерской профессии.