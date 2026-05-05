Звезда сборной Украины стала лучшей футболисткой в Шотландии: что о ней известно

13:33 05.05.2026 Вт
3 мин
Нападающая "Глазго Сити" Николь Козлова получила престижную индивидуальную награду по результатам голосования коллег по чемпионату
aimg Андрей Костенко
Николь Козлова (фото: instagram.com/nicolekozlova17)
Нападающая женской сборной Украины Николь Козлова официально признана лучшей футболисткой шотландской Премьер-лиги сезона-2025/26. Украинка получила признание от своих соперниц по турниру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram Премьер-лиги.

Триумф несмотря на травму

Николь Козлова получила награду "Игрок года" благодаря большинству голосов футболисток, выступающих в чемпионате Шотландии. Сама Николь назвала эту награду особенной именно потому, что ее выбрали коллеги по цеху.

В текущем сезоне нападающая "Глазго Сити" забила 9 голов и отдала 5 результативных передач в розыгрыше Премьер-лиги. Однако сезон для нее завершился досрочно еще в марте. Во время матча за сборную Украины против Англии в квалификации на ЧМ-2027 Козлова получила тяжелую травму - разрыв передней крестообразной связки колена.

Эмоции победительницы

Спортсменка поделилась своими мыслями о признании в социальных сетях, назвав этот опыт "футболом в своем самом прекрасном и жестоком виде".

"Это просто напоминание для меня: продолжать работать и верить в себя, даже когда никто не видит. Все обязательно придет со временем, даже если придется немного дольше подождать", - написала Николь в своем Telegram-канале.

Ситуация в чемпионате

Пока Николь проходит процесс реабилитации, ее клуб "Глазго Сити" продолжает борьбу за золотые медали шотландского первенства.

Команда пока занимает третье место в чемпионской группе, имея 54 очка. Отставание от лидера - "Хартса", составляет четыре пункта. А идущему вторым "Рейнджерсу" клуб украинки уступает лишь по дополнительным показателям.

До конца турнира командам осталось провести по три матча.

Николь с отличием (фото: Instagram/nicolekozlova17)

Кто такая Николь Козлова

Профессиональная украинская футболистка. Игровое амплуа - нападающая. Родилась 8 июля 2000 года в Торонто (Канада) в семье украинских эмигрантов. Имеет двойное гражданство, что позволило ей начать международную карьеру в составе юношеских сборных Украины с 16-летнего возраста.

Спортивный путь начала в Северной Америке, выступая за университетскую команду Virginia Tech Hokies в США и ряд канадских клубов, в частности "Вудбридж Страйкерс", где отличилась высокой результативностью. Европейский этап карьеры Козловой обозначен успешными выступлениями в составе датского клуба "Кеге", с которым она дважды завоевывала титул чемпионки Дании.

В 2023 году игрок перешла в чемпионат Украины, подписав контракт с полтавской "Ворсклой". В течение сезона она стала ключевым элементом команды, выиграв золотые медали национального первенства и Кубок Украины. В июле 2024 года нападающая присоединилась к шотландскому гранду "Глазго Сити".

В национальной сборной Украины Козлова дебютировала в 2019 году в матче против Германии. Свой первый гол за главную команду страны забила в марте 2020 года в поединке против Северной Ирландии. Всего в составе "сине-желтых" провела 47 матчей, в которых забила 7 голов.

В составе сборной Украины (фото УАФ)

Кроме спортивных достижений, Николь занимается активной общественной работой. Совместно с семьей она инициировала и реализовала благотворительный проект, направленный на поддержку украинских спортсменок. Программа предоставляет возможность перспективным футболисткам из Украины проходить обучение и тренироваться в ведущих академиях и клубах Северной Америки.

