Финал Кубка Украины: определено время битвы "Чернигов" - "Динамо"

10:23 05.05.2026 Вт
2 мин
Матч за престижный трофей состоится во Львове 20 мая, где сойдутся украинский гранд и амбициозный дебютант финалов
aimg Андрей Костенко
Победитель получит новый трофей Кубка Украины (фото: УАФ)
Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально определила время начала финального поединка Кубка Украины сезона-2025/26. В решающей битве на футбольном поле встретятся представитель Первой лиги "Чернигов" и киевское "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Дата, место и время начала

Решающий поединок за национальный Кубок запланирован на среду, 20 мая. Матч будет принимать стадион "Арена Львов". Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что львовская арена уже принимала финал Кубка в 2016 году, когда донецкий "Шахтер" переиграл "Зарю" (2:0).

Путь команд к финалу

Оба коллектива продемонстрировали уверенную, хотя и разную игру на предыдущих стадиях.

"Чернигов" начал турнир с 1/32 финала и прошел пятерых соперников.

  • 1/32 финала. "Атлет" (Киев, 2 лига) - 1:0
  • 1/16 финала. "Кривбасс" (Кривой Рог, УПЛ) - 3:0 (техническая победа)
  • 1/8 финала. "Лесное" (2 лига) - 1:1, пен. - 4:3
  • 1/4 финала. "Феникс-Мариуполь" (1 лига) - 0:0, пен. - 5:4
  • 1/2 финала. "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - 0:0, пен. - 6:5

"Динамо" стартовало с 1/16-й. На пути к финалу киевляне выбили из турнира действующего обладателя трофея - донецкий "Шахтер".

  • 1/16 финала. "Александрия" (УПЛ) - 2:1
  • 1/8 финала. "Шахтер" (Донецк, УПЛ) - 2:1
  • 1/4 финала. "Ингулец" (Петрово, 1 лига) - 2:0
  • 1/2 финала. "Буковина" (Черновцы, 1 лига) - 3:0

Историческое значение матча

Для обоих клубов этот поединок имеет особый подтекст.

Для киевского "Динамо" это шанс получить свой 14-й Кубок Украины в истории и вернуть трофей в столицу впервые с сезона-2020/21. В прошлом году киевляне уступили в финале "Шахтеру" в серии 11-метровых.

Для "Чернигова" выход в финал уже стал историческим достижением, ведь команда впервые добралась до такой стадии турнира и попытается создать главную сенсацию сезона.

Новый трофей Кубка Украины (фото: УАФ)

Какой трофей получит победитель

Обладатель Кубка Украины-2025/26 станет первым, кто получит новый трофей. Вместо традиционной чаши теперь это -- козацкая булава, окруженная 11 копьями.

По информации УАФ, булава символизирует силу и непобедимость, а ее образ вдохновлен фигурой кошевого атамана Ивана Сирко, который, согласно легендам, не проиграл ни одной битвы. А 11 копий - отсылка к единству 11 игроков на поле, которые ведут команду к победе.

Ранее УПЛ назвала лучших игрока и тренера апреля.

