ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

ПСЖ идет за вторым титулом ЛЧ! "Баварию" остановили в матче с невероятным рекордом лидера

00:01 07.05.2026 Чт
2 мин
Судья стал главным героем вечера, но все ли его решения были честными?
aimg Екатерина Урсатий
ПСЖ идет за вторым титулом ЛЧ! "Баварию" остановили в матче с невероятным рекордом лидера Лига чемпионов 2025/26 (фото: Getty images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Французский ПСЖ стал вторым участником финала Лиги чемпионов, защитив статус действующего обладателя трофея. В напряженной битве с мюнхенской "Баварией" парижане удержали преимущество и готовятся к битве за титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Шотландский подарок для "Шахтера": "Хартс" одолел "Рейнджерс" и открыл "горнякам" путь в Лигу чемпионов

Быстрый гол и противоречивые решения арбитра

Парижский клуб ошеломил хозяев поля уже на самом старте встречи.

На 3-й минуте Фабиан Руис идеальным пасом нашел Хвича Кварацхелию, который ассистировал Усману Дембеле - нападающий французов мгновенно переправил мяч в сетку.

Несмотря на финальный штурм мюнхенцев и гол Гарри Кейна на 90+4 минуте, ничьей 1:1 "Баварии" не хватило для общего успеха.

Отдельным фактором игры стали решения главного арбитра Жуана Пиньейру.

В течение поединка футболисты немецкого гранда дважды апеллировали о назначении пенальти из-за игры рукой со стороны защитников ПСЖ в собственной площадке.

Однако рефери в обоих эпизодах нарушений не зафиксировал, оставив ПСЖ в игре. По итогам двух матчей (5:4 и 1:1) дальше прошла команда Луиса Энрике.

Историческое достижение Маркиньоса

Этот вечер стал знаковым для капитана парижан Маркиньоса.

Выход защитника в стартовом составе позволил ему установить новый рекорд Лиги чемпионов среди бразильских футболистов.

По данным УЕФА, этот матч стал для него 121-м в турнире. Таким образом, Маркиньос превзошел достижение легендарного Роберто Карлоса, который остановился на отметке 120 игр.

Финал в Будапеште: кто станет соперником ПСЖ

Для ПСЖ это будет уже третий финал самого престижного еврокубка в истории и второй подряд.

В прошлом году парижане торжествовали в решающем матче, разгромив "Интер" со счетом 5:0.

На этот раз соперником французского гранда станет лондонский "Арсенал", который в параллельном полуфинале выбил мадридское "Атлетико".

Для "канониров" это первый финал ЛЧ за последние два десятилетия.

Решающая битва за трофей состоится в субботу, 30 мая. Матч будет принимать "Пушкаш Арена" в венгерском Будапеште.

Ранее стала известна окончательная позиция Украины в рейтинге сезона в Таблице коэффициентов УЕФА.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бавария ПСЖ
Новости
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта