Зеленский наградил Гераскевича после скандальной дисквалификации на Олимпиаде-2026

Киев, Четверг 12 февраля 2026 16:30
UA EN RU
Зеленский наградил Гераскевича после скандальной дисквалификации на Олимпиаде-2026 Фото: Владислав Гераскевич, скелетонист (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали на Олимпиаде-2026, орденом Свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

Читайте также: "Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича

"Наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича - члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста", - сказано в указе.

В документе уточняется, что такую награду украинский спортсмен получил за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей.

Скандал с Гераскевичем

Напомним, Владислав Гераскевич приехал на Олимпиаду-2026 со "шлемом памяти", на котором были фотографии более 20 украинских спортсменов и тренеров, которые погибли в результате российского полномасштабного вторжения.

Международный олимпийский комитет (МОК) расценил этот жест как политическую пропаганду и нарушение статьи 50 Олимпийской хартии, запрещающей какие-либо политические или религиозные призывы на спортивных аренах.

Решение о дисквалификации было принято утром 12 февраля непосредственно перед первым заездом.

Накануне и в день соревнований руководство МОК пыталось найти компромисс: спортсмену предлагали заклеить изображение на шлеме, надеть вместо него черную повязку или показывать шлем только после финиша в микст-зоне для прессы.

Однако Гераскевич отказался от этих условий, подчеркнув, что почтение памяти погибших не является политической пропагандой, а сам шлем изготовлен по индивидуальным параметрам, и замена его перед стартом невозможна без потери скорости.

