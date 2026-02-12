Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026: что известно

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не смог начать выступление на зимних Олимпийских играх-2026. Спортсмена дисквалифицировали непосредственно перед первым заездом.

Что произошло

Гераскевич планировал выйти на старт в так называемом "шлеме памяти " - с изображениями украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии. Впрочем первый заезд состоялся без его участия.

По информации, решение об отстранении было принято из-за нарушения требований Международного олимпийского комитета.

Позиция МОК

Накануне МОК официально запретил украинцу использовать этот шлем во время тренировок и соревнований, ссылаясь на правила нейтральности и запрет любых политических или мемориальных демонстраций на спортивной арене.

В случае игнорирования запрета спортсмену грозила дисквалификация - что в итоге и произошло.

По этому поводу МОК выступил с заявлением, в котором в частности говорится:

"Пилот-скелетонист Владилсав Гераскевич из Украины не сможет начать свою гонку на зимних Олимпийских играх 2026 года. Это решение было принято после его отказа соблюдать правила МОК по самовыражению спортсменов. Его приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на основе того факта, что шлем, который он намеревался носить, не соответствовал правилам.

Поэтому Международный олимпийский комитет (МОК) с сожалением решил отозвать его аккредитацию на Игры 2026 года.

Несмотря на многочисленные обмены мнениями и личные встречи между МОК и господином Гераскевичем, последняя из которых состоялась сегодня утром с президентом МОК Кирсти Ковентри, он не рассматривал никакой формы компромисса.

МОК очень хотел, чтобы господин Гераскевич участвовал в соревнованиях. Именно поэтому МОК встретился с ним, чтобы найти самый уважительный способ учесть его желание почтить память своих коллег-спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину. Суть этого дела заключается не в посыле, а в том, где он хотел его выразить".

Символ памяти

"Шлем памяти" Гераскевича содержит портреты украинских атлетов, погибших во время полномасштабной войны. Ранее скелетонист отмечал, что таким образом хочет почтить их память и привлечь внимание мира к потерям Украины.

Официальных комментариев от самого спортсмена или Национального олимпийского комитета Украины относительно инцидента пока нет.