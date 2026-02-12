ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Скандал с дисквалификацией Гераскевича: Кароль, Дорофеева и другие публично поддержали скелетониста

Четверг 12 февраля 2026 15:57
UA EN RU
Скандал с дисквалификацией Гераскевича: Кароль, Дорофеева и другие публично поддержали скелетониста Какие звезды высказались о Гераскевиче (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич получил немало поддержки после недопуска к старту на зимних Олимпийских играх-2026. Решение о его дисквалификации вызвало волну возмущения, а Тина Кароль, Надя Дорофеева и другие звезды высказались о скандале и встали на сторону скелетониста.

Кто поддержал Гераскевича, рассказывает РБК-Украина.

Больше интересного: все о дисквалификации Гераскевича на Олимпиаде-2026

Звезды высказались о скелетонисте

Под постом Гераскевича, в котором он показал свое фото и написал о цене достоинства, можно заметить комментарии от многих публичных персон.

  • "Мы с тобой, Владислав", - написала фехтовальщица Ольга Харлан.
  • "Владислав! Спасибо, чемпион!" - отметил ведущий Руслан Сеничкин.
  • "Спасибо вам!" - комментирует пост певица Джамала.
  • "Чемпион" - добавила ведущая Маричка Падалко.
  • "Спасибо за позицию, честь и достоинство. Для нас ты победитель!" - написал певец Саша Борисенко.
  • "Когда у человека есть принципы, он всегда выстоит! Честь и уважение, Владислав Гераскевич!" - отметил лидер "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук.
  • "Такие, как вы, пишут историю борьбы с несправедливостью. Спасибо Вам!" - написала в комментариях Мария Ефросинина.

Также звезды рассказали о Гераскевиче на своих страницах в Instagram.

"Наш!" - лаконично высказалась Надя Дорофеева.

Скандал с дисквалификацией Гераскевича: Кароль, Дорофеева и другие публично поддержали скелетонистаStories певицы (скриншот)

"Вся страна вами гордится, уважает и благодарна!!! Это и есть победа", - написала Даша Астафьева.

Скандал с дисквалификацией Гераскевича: Кароль, Дорофеева и другие публично поддержали скелетонистаStories Даши (скриншот)

А Юла, пиарщица и жена Анатолия Анатолича, отметила, что определенные вещи важнее медалей.

"Спасибо за смелость. Гордимся сильно", - написала она.

Скандал с дисквалификацией Гераскевича: Кароль, Дорофеева и другие публично поддержали скелетонистаЮла о Гераскевиче (скриншот)

"Ты пример! Гордимся и благодарны", - отметила Тина Кароль.

Скандал с дисквалификацией Гераскевича: Кароль, Дорофеева и другие публично поддержали скелетонистаStories Кароль (скриншот)

Екатерина Усик, жена боксера Александра Усика, "репостнула" карикатурное изображение скандала с Гераскевичем.

Скандал с дисквалификацией Гераскевича: Кароль, Дорофеева и другие публично поддержали скелетонистаЖена Усика поддержала Гераскевича (скриншот)

"Мы с тобой, друг", - написал Тимур Мирошниченко.

Скандал с дисквалификацией Гераскевича: Кароль, Дорофеева и другие публично поддержали скелетонистаStories ведущего (скриншот)

Что известно о дисквалификации Гераскевича

Накануне старта соревнований Владислав Гераскевич сообщил, что планирует выступать в "шлеме памяти" с портретами украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии.

Скандал с дисквалификацией Гераскевича: Кароль, Дорофеева и другие публично поддержали скелетонистаВладислав Гераскевич (фото: Getty Images)

Международный олимпийский комитет запретил использовать эту экипировку во время тренировок и стартов, сославшись на правила нейтральности и запрет политических и мемориальных демонстраций на спортивной арене. Спортсмена предупредили, что в случае нарушения требований ему грозит дисквалификация.

Гераскевич отказался менять шлем, подчеркивая, что это способ почтить память погибших коллег и привлечь внимание к потерям Украины. В итоге жюри Международной федерации бобслея и скелетона приняло решение не допускать его к старту, а МОК объявил об отзыве аккредитации спортсмена на Играх-2026.

Также вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль Новости шоу-бизнеса Надя Дорофеева Звезды шоу-бизнеса
Новости
"Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича
"Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ