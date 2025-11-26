Ведущая, певица и актер: "Танці з зірками" раскрыли новую тройку участников

Организаторы благотворительного предновогоднего спецвыпуска шоу "Танці з зірками" під гаслом "Рух до життя" объявили еще одну тройку звездных участников, которые выйдут на паркет ради большой цели - помощи раненым украинским военным.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram проекта.
Ранее стало известно, что участие в спецвыпуске примут стендап-комик Василий Байдак, ветеран Руслана Данилкина и ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс.
Теперь проект представил еще трех новых участников.
К благотворительному выпуску присоединилась певица KOLA - автор и исполнительница собственных хитов, участница "Голоса страны", чьи песни стали символом поддержки во время войны.
Артистка дважды собирала Дворец Спорта с сольными программами, а на этот раз впервые выйдет на паркет именно как звездная участница "Танців з зірками".
Также участие в спецвыпуске примет Натали Солоник - телеведущая, лицо проекта "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.
Она является мамой троих детей и ментором благотворительной инициативы "Здійсни мрію", которая помогает детям, нуждающимся в поддержке.
Еще одним участником стал Павел Текучев - украинский актер, известный по ролям в сериале "Обратное направление" на 1+1 Украина и романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж".
Он стремительно заявил о себе в кино, отличается харизмой и убедительной актерской игрой.
