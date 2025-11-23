Беглец Влад Яма отреагировал на возвращение "Танців із зірками" (фото)

Украинский хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабного вторжения сбежал в США, отреагировал на возвращение "Танців із зірками" .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram танцовщика.

Реакция Ямы на возвращение "Танців із зірками"

Хореограф опубликовал в своих Stories архивный кадр, сделанный во время съемок проекта "Танці із зірками", где он позировал вместе со своей тогдашней партнершей - певицей Натальей Могилевской.

На фото также присутствует Тина Кароль, которая в тот период была ведущей шоу.

Единственной подписью Ямы под снимком стала фраза "Шо, опять?" - именно так хореограф отреагировал на ситуацию.

Влад Яма отреагировал на возвращение "Танців із зірками" (скриншот)

В этой подписи артист использовал известную реплику Волка из мультфильма "Жил-был пес", созданного по мотивам украинской народной сказки "Сірко".

Обычно эта фраза звучит как выражение раздражения или усталости от событий, которые повторяются снова и снова.

Архивный кадр танцовщик опубликовал на фоне новостей о возобновлении проекта: 17 ноября продюсеры "Танців із зірками, что готовят благотворительный новогодний выпуск шоу.

Уже 21 ноября создатели программы обнародовали состав жюри. Оценивать выступления будут балерина Екатерина Кухар, певец Monatik, Наталья Могилевская и хореограф Дмитрий Дикусар, который в первые дни полномасштабной войны добровольцем отправился на фронт.

Состав жюри на "Танців із зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Для Дикусара это будет первый опыт работы в роли судьи - до этого он появлялся в проекте только как участник.

Яма же после нескольких сезонов в роли танцовщика сам перешел в состав жюри.

Где сейчас Влад Яма

После 24 февраля он не разглашал, где находится. В интервью летом 2022 года танцовщик признался, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ.

По его словам, сначала семья отправилась в Европу, а затем - в США. Детали того, как именно он выехал из страны во время действия военного положения, он не комментировал.

В начале 2025 года хореограф Женя Кот заявил, что его коллега планирует вернуться в Украину.

Он рассказал, что Яма, по словам знакомых, не совсем осознает общественные настроения.

"Где-то полгода назад мне рассказывали общие знакомые, что он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" совсем события, думает, что если организовывает какие-то сборы для ВСУ, донатит сам - то этого достаточно", - рассказывал Кот.