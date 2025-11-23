Возвращение "Танців з зірками": Гвоздева раскрыла "непопулярное мнение" о Кухар и Монатике

Хореограф Илона Гвоздева, которая стала победительницей "Танців з зірками 2018" вместе с Игорем Ласточкиным, высказалась о возвращении шоу. Проект возродят в спецвыпуске, а судьями станут Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар и Дмитрий Монатик.

Как сообщает РБК-Украина , на своей странице в Instagram Гвоздева высказалась о шоу и раскритиковала выбор судей.

Что написала танцовщица

По словам Илоны, она озвучила "непопулярное мнение о популярном проекте". Сначала она высказалась о том, что на шоу пригласили военного-танцора Дикусара. Это решение она похвалила.

"Наконец, продюсеры шоу оценили профессионализм и опыт Дмитрия, который всегда был достойным кандидатом, еще задолго до войны и службы в ВСУ. Сейчас его присутствие в составе жюри - меткое решение: он сочетает героический образ, авторитет среди зрителей и неоспоримый профессионализм", - написала Гвоздева.

А вот тот факт, что одной из судей станет Кухар, танцовщица оценила иронично. По словам Илоны, Екатерина остается "одной из самых ярких фигур украинского телевидения".

"Ее умение быть заметной, работать между двумя странами и сохранять свой узнаваемый стиль - это тоже своеобразный талант. Хотя она никогда в жизни не разбиралась в бальной хореографии, но главное зайти красиво "в ритме па-де-де через ж*пу в андедан", - заявила танцовщица.

Также Гвоздева высказалась о роли Могилевской и Монатика. Хореограф заметила, что это, в первую очередь, певцы, а не профессиональные хореографы.

Гвоздева раскритиковала "Танці з зірками" (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Без сомнения, заслуживают быть жюри на любом музыкальном шоу - "Голос країни", "Евровидение" и тому подобное. Но на этот раз выбор продюсеров снова сошелся на танцах. Хочется верить, что в будущем возможность проявиться получат и профессиональные хореографы, которые годами создают танцевальное искусство, но пока остаются за кулисами", - отметила Илона.

Сама же она участия в новых "Танцях з зірками" не будет принимать. Эта история закончилась в ее жизни еще в 2021 году, когда Гвоздева вышла на паркет с Юрием Ткачом.

"Все, что я могла отдать этому проекту, я отдала. Он всегда останется в моем сердце. И больше я не планирую выходить на паркет этого проекта на канале 1+1! А во-вторых, руководство проекта не приглашало меня принимать участие в этом благотворительном выпуске! Но, как и большинство, остаюсь наблюдать", - резюмировала она.

Гвоздева высказалась о "Танцях з зірками" (скриншот)

Судьи новых "Танців" на критику Гвоздевой пока не реагировали.