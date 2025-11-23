ua en ru
Вс, 23 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Скандал вокруг "Танців із зірками": Кухар и Завадюк отреагировали на заявления Гвоздевой

Воскресенье 23 ноября 2025 21:24
UA EN RU
Скандал вокруг "Танців із зірками": Кухар и Завадюк отреагировали на заявления Гвоздевой Екатерина Кухар и Владимир Завадюк (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Вокруг спецвыпуска шоу "Танців із зірками", которое возвращается на 1+1 Украина после четырехлетней паузы, развернулась публичная дискуссия. Танцовщица и чемпионка Илона Гвоздева раскритиковала состав обновленного жюри, а на ее слова уже ответили прима-балерина Екатерина Кухар и продюсер проекта Владимир Завадюк.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Что сказала ранее Гвоздева

Гвоздева резко высказалась об участии Кухар в составе судей.

"Она остается одной из самых ярких фигур украинского телевидения. Ее умение быть заметной, работать между двумя странами и сохранять свой узнаваемый стиль - это тоже своеобразный талант. Хотя она никогда в жизни не разбиралась в бальной хореографии, но главное зайти красиво "в ритме па-де-де через жу в андедан", - написала Гвоздева.

Она также намекнула, что судейское кресло должен занимать специалист именно по бальной хореографии.

Скандал вокруг &quot;Танців із зірками&quot;: Кухар и Завадюк отреагировали на заявления ГвоздевойИлона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ответ Екатерины Кухар

Кухар отреагировала в комментарии NV, напомнив, что классический танец является фундаментом для многих других направлений.

"Каркас народных и бальных танцев, художественной гимнастики - это азы классического танца плюс стрейчинг. Илона наверняка должна это знать. Я уважаю любой профессионализм и школу, если за ней стоят труд и преданность делу. Мы можем отличаться стилем танцев и опытом, и в этом сила искусства - оно многогранно. Илона мне в этой ситуации напоминает героиню из Спящей красавицы, волшебницу Карабос, которую король и королева забыли пригласить на крестины", - отметила Кухар.

Скандал вокруг &quot;Танців із зірками&quot;: Кухар и Завадюк отреагировали на заявления ГвоздевойЕкатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Реакция Владимира Завадюка

Продюсер шоу также обратился к Гвоздевой, подчеркнув, что ее вклад в проект трудно переоценить.

"Советую видеть свет несмотря на любую темноту. Не предательство, а старания десятков людей. Признавать свои ошибки, за что тебе благодарен. И идти вперед с чувством достоинства. Мы и лично я ценим твой невероятный путь в проекте. Без тебя бы он никогда не был настолько ярким. Если чем-то и когда-то обидели - тоже извини. Будем рады пригласить на съемки эфира, насладиться силой танца", - написал Завадюк.

Скандал вокруг &quot;Танців із зірками&quot;: Кухар и Завадюк отреагировали на заявления ГвоздевойЗавадюк ответил на критику Гвоздевой (скриншот)

Напомним, проект "Танцы ыз зырками" возвращается с новым слоганом - "Движение к жизни". Судьями стали Дмитрий Дикусар, Monatik, Екатерина Кухар и Наталья Могилевская. По словам создателей, проект должен вдохновлять зрителей и поддерживать их в непростое время.

Вас может заинтересовать:

При написании материала использовались следующие источники: NV, Instagram Илоны Гвоздевой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Екатерина Кухар Танці з зірками Илона Гвоздева
Новости
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте