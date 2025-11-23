Скандал вокруг "Танців із зірками": Кухар и Завадюк отреагировали на заявления Гвоздевой
Вокруг спецвыпуска шоу "Танців із зірками", которое возвращается на 1+1 Украина после четырехлетней паузы, развернулась публичная дискуссия. Танцовщица и чемпионка Илона Гвоздева раскритиковала состав обновленного жюри, а на ее слова уже ответили прима-балерина Екатерина Кухар и продюсер проекта Владимир Завадюк.
Что сказала ранее Гвоздева
Гвоздева резко высказалась об участии Кухар в составе судей.
"Она остается одной из самых ярких фигур украинского телевидения. Ее умение быть заметной, работать между двумя странами и сохранять свой узнаваемый стиль - это тоже своеобразный талант. Хотя она никогда в жизни не разбиралась в бальной хореографии, но главное зайти красиво "в ритме па-де-де через жу в андедан", - написала Гвоздева.
Она также намекнула, что судейское кресло должен занимать специалист именно по бальной хореографии.
Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Ответ Екатерины Кухар
Кухар отреагировала в комментарии NV, напомнив, что классический танец является фундаментом для многих других направлений.
"Каркас народных и бальных танцев, художественной гимнастики - это азы классического танца плюс стрейчинг. Илона наверняка должна это знать. Я уважаю любой профессионализм и школу, если за ней стоят труд и преданность делу. Мы можем отличаться стилем танцев и опытом, и в этом сила искусства - оно многогранно. Илона мне в этой ситуации напоминает героиню из Спящей красавицы, волшебницу Карабос, которую король и королева забыли пригласить на крестины", - отметила Кухар.
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Реакция Владимира Завадюка
Продюсер шоу также обратился к Гвоздевой, подчеркнув, что ее вклад в проект трудно переоценить.
"Советую видеть свет несмотря на любую темноту. Не предательство, а старания десятков людей. Признавать свои ошибки, за что тебе благодарен. И идти вперед с чувством достоинства. Мы и лично я ценим твой невероятный путь в проекте. Без тебя бы он никогда не был настолько ярким. Если чем-то и когда-то обидели - тоже извини. Будем рады пригласить на съемки эфира, насладиться силой танца", - написал Завадюк.
Завадюк ответил на критику Гвоздевой (скриншот)
Напомним, проект "Танцы ыз зырками" возвращается с новым слоганом - "Движение к жизни". Судьями стали Дмитрий Дикусар, Monatik, Екатерина Кухар и Наталья Могилевская. По словам создателей, проект должен вдохновлять зрителей и поддерживать их в непростое время.
