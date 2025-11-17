"Танці з зірками" возвращаются, но есть нюанс: кто выйдет на паркет

Культовое шоу "Танці з зірками" вернется на ТВ. Впрочем, не как полноценный сезон, а в формате предновогоднего спецвыпуска.

Что известно о возвращении "Танців з зірками" и кого пригласят на паркет, рассказывает РБК-Украина .

Когда выйдут новые "Танці з зірками"

В релизе от 1+1 говорится, что спецвыпуск, который выйдет на праздники, получил слоган "Рух до життя". Цель возвращения "Танців з зірками" - благотворительная, "чтобы вернуть зрителям веру в будущее и жизнь, которая продолжается несмотря ни на что" и поддержать сбор для Superhumans Center.

"В специальном эпизоде "Танців з зірками" на паркет выйдут новые и неожиданные участники. Кто именно выйдет на паркет на этот раз, создатели шоу раскроют позже. Поклонников также ждет обновленный состав судей и яркие музыкальные номера, которые сделают этот вечер настоящим праздником вдохновения, красоты и силы духа", - говорится в релизе.

Кто примет участие в новых "Танцях з зірками"

Тем временем в Telegram-канале "МУЗВАР" уже появились первые инсайды. В спецвыпуске могут появиться популярные артисты.

"В кулуарах уже неделями ходят слухи, кого Владимир Завадюк пригласил в праздничный выпуск. Среди имен звучат: Артем Пивоваров, Джерри Хейл, KOLA, Даша Квиткова, Анна Буткевич, Никита Добрынин, Иванка Онофрийчук и другие", - сообщается в Telegram-канале.

К слову, на возвращение "Танців з зірками" недавно намекал ведущий проекта Юрий Горбунов. Несколько дней назад он показал архивные кадры и дал понять, что скоро зрителей будет ждать сюрприз.

"Танці з зірками"! Легендарные! Не побоюсь этого слова! Смотрю эти фото и вспоминаю невероятную атмосферу: драйв, волнение, подбадривание из зрительного зала! А вдруг снова "Танці"? Что скажете?" - писал Горбунов.