Ведуча, співачка та актор: "Танці з зірками" розкрили нову трійку учасників

Організатори благодійного передноворічного спецвипуску шоу "Танці з зірками" під гаслом "Рух до життя" оголосили ще одну трійку зіркових учасників, які вийдуть на паркет заради великої мети - допомоги пораненим українським військовим.
Раніше стало відомо, що участь у спецвипуску візьмуть стендап-комік Василь Байдак, ветеранка Руслана Данілкіна та ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс.
Тепер проєкт представив ще трьох нових учасників.
До благодійного випуску приєдналася співачка KOLA - авторка та виконавиця власних хітів, учасниця "Голосу країни", чиї пісні стали символом підтримки у час війни.
Артистка двічі збирала Палац Спорту з сольними програмами, а цього разу вперше вийде на паркет саме як зіркова учасниця "Танців з зірками".
Також участь у спецвипуску візьме Наталі Солонік - телеведуча, обличчя проєкту "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ.
Вона є мамою трьох дітей та менторкою благодійної ініціативи "Здійсни мрію", яка допомагає дітям, що потребують підтримки.
Ще одним учасником став Павло Текучев - український актор, відомий за ролями у серіалі "Зворотний напрямок" на 1+1 Україна та романтичній комедії "Коли ти вийдеш заміж".
Він стрімко заявив про себе в кіно, вирізняється харизмою та переконливою акторською грою.
