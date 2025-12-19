Усик - Уайлдер. Легендарный чемпион разнес предстоящий бой: какова причина

Фавориты очевидны

Льюис выразил несогласие с теми, кто считает возможный поединок неинтересным, однако убежден, что он не имеет никакой интриги.

"Я думаю, Усик слишком хорош, чтобы проиграть этот бой. Для Усика это будет легкий поединок. Все хотят увидеть этот поединок, но я считаю, что у Усика огромное преимущество", - заявил легендарный чемпион.

Переговоры продолжаются

Напомним, ранее Усик запросил проведение добровольной защиты титула WBC против Уайлдера. Команды боксеров сейчас ведут официальные переговоры о дате и месте поединка.

Сам Уайлдер уже подтвердил, что переговорный процесс продвигается и обе стороны заинтересованы в организации боя.

Форма и последние поединки Уайлдера

Свой последний бой Уайлдер провел в июне, когда нокаутировал Тиррела Херндона в седьмом раунде. Эта победа позволила американцу прервать серию из двух поражений - от Джозефа Паркера и Чжан Чжилея.

Всемирный боксерский совет (WBC) ранее уже одобрил возможность проведения поединка между Усиком и Уайлдером.