Украинские боксеры, несмотря на решение Кличко, полноправно присоединились к новой организации

Путь Украины к членству

В феврале 2025 года ФБУ официально вышла из состава Международной ассоциации бокса (IBA). возглавляемую российским функционером Умаром Кремлевым. Еще раньше, 9 сентября 2024 года, она подала заявку на вступление в World Boxing.

3 сентября совет директоров World Boxing одобрил заявку ФБУ. Это открыло для отечественных спортсменов двери во все турниры под эгидой организации: в частности, чемпионатов и Кубков мира, а в перспективе - и Олимпийских игр.

Решение было принято накануне первого чемпионата мира под эгидой World Boxing. Украинская сборная была допущена к соревнованиям еще до официального вступления ФБУ в организацию. На ЧМ отечественный боксер Даниил Жасан завоевал "бронзу".

После завершения мирового форума Украина официально присоединилась к организации, а теперь получила полноправный статус, окончательно завершив процедуру.

Отметим, что в ноябре украинские боксеры дебютировали в Кубке мира World Boxing, где завоевали шесть медалей.

Головкин - новый президент

Также в Риме был избран новый президент World Boxing. Им стал известный в прошлом казахстанский боксер Геннадий Головкин,

Он был единственным претендентом на эту должность. На ней Головкин заменил нидерландца Бориса ван дер Ворста, который, собственно, и основал World Boxing в 2023 году.

43-летний уроженец Караганды был избран путем акламации, то есть без фактического голосования. Среди претендентов также был президент Греческой боксерской федерации Мариолис Харилаос, но он снял свою кандидатуру.

В начале предвыборной кампании за кресло президента намеревался побороться и украинец Владимир Кличко. Однако впоследствии отказался, поскольку понял, что не имеет шансов против Головкина, кандидатура которого получила поддержку со стороны МОК.

Нового главу организации уже поздравил Александр Усик.

"Геннадий, поздравляю тебя с назначением президентом World Boxing. Это важный шаг для бокса и начало новой главы в этом виде спорта", - написал украинский чемпион в Instagram.

Что известно о World Boxing.

Организация, созданная в 2023 году, как альтернатива Международной боксерской ассоциации (IBA), которая скомпрометировала себя рядом противоречивых решений и была лишена права проводить олимпийские соревнования. Из-за этого бокс оказался под угрозой исключения из программы ОИ.

В феврале 2025 года МОК предоставил World Boxing "промежуточное признание".