Почему Владимир Кличко не пошел в президенты World Boxing: стала известна причина

Мы уже писали о том, что легендарный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко сначала выразил желание баллотироваться на пост президента World Boxing , а затем решил отказаться от этого. Теперь стала известна причина окончательного решения.

Кто намеревался идти в президенты

Ранее стало известно, что нынешний глава World Boxing, которая будет проводить боксерский турнир на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, голландец Борис Ван дер Ворст решил не переизбираться на свою должность. Он объявил об этом в своем письме членам организации.

Впоследствии появилась информация, что на президентских выборах в ноябре 2025 года будут соревноваться три кандидата:

Геннадий Головкин - знаменитый чемпион мира в среднем весе, а сейчас - президент Национального олимпийского комитета Казахстана.

- знаменитый чемпион мира в среднем весе, а сейчас - президент Национального олимпийского комитета Казахстана. Владимир Кличко - олимпийский чемпион 1996 года и бывший чемпион мира в супертяжелом весе.

- олимпийский чемпион 1996 года и бывший чемпион мира в супертяжелом весе. Харис Мариолис - президент Греческой федерации бокса.

Кампания Кличко завершилась, не начавшись

По словам Маккея, Кличко снял свою кандидатуру на раннем этапе гонки, когда понял бесперспективность борьбы.

Выяснилось, что Головкин пользуется поддержкой Международного олимпийского комитета (МОК). Это и стало решающим аргументом для украинца снять свою кандидатуру.

"Когда стало очевидно, что Головкин имеет полную поддержку МОК, Кличко пришел к выводу, что эта борьба не стоит продолжения", - отметил Маккей.

Таким образом, главным претендентом на пост президента World Boxing остается Головкин. С большой долей вероятности именно он заменит ван дер Ворста во главе организации.

Головкин сейчас возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана и является председателем Олимпийской комиссии при World Boxing.

Выборы состоятся 23 ноября 2025 года.

Геннадий Головкин (фото: olympic.kz)

Что такое World Boxing

Международная организация, созданная в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA). Ее главная цель - сохранить бокс в программе Олимпийских игр и обеспечить прозрачное и честное управление видом спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) неоднократно высказывал претензии к IBA из-за непрозрачного судейства, финансовых нарушений и зависимости от российского влияния. В июне 2023 года МОК окончательно лишил IBA статуса признанной федерации.

Это поставило под угрозу присутствие бокса на Олимпиадах после Парижа-2024. Тогда ряд национальных федераций инициировал создание новой структуры - World Boxing.

По состоянию на 2025 год в организацию вошли более 120-ти национальных федераций, в частности США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Австралии и другие. Украинская федерация бокса также присоединилась к организации.

World Boxing постепенно становится основной платформой для развития любительского бокса в мире.