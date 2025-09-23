Украина официально присоединилась к World Boxing: что изменится для украинского бокса
Федерация бокса Украины стала членом международной организации World Boxing. Это открывает новые возможности для украинских спортсменов на пути к Олимпийским играм и международным турнирам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт World Boxing.
World Boxing расширяет географию
Международная федерация олимпийского бокса объявила о вступлении ряда новых национальных федераций, среди которых Украина.
Вместе с ней к организации присоединились Словения, Македония, Катар, Ливия, Сенегал, Никарагуа и Кения. Теперь в составе World Boxing 125 стран.
Последний раз расширение организация анонсировала в июле 2025 года, когда количество ее членов достигло 118.
Путь Украины к членству
Заявку на вступление в World Boxing Федерация бокса Украины подала в сентябре 2024 года, параллельно начав процесс выхода из IBA.
Осенью 2024-го в ФБУ сообщали, что присоединение затягивается из-за фиксирования "несуществующих проблем" со стороны организации.
Но теперь международная федерация официально приняла Украину в свой состав.
Почему это важно для олимпийского бокса
World Boxing создан в 2023 году и претендует на признание МОК и проведение олимпийских соревнований по боксу.
Ранее эти функции выполняла Международная боксерская ассоциация (IBA), которую возглавлял российский функционер Умар Кремлев.
Но, в феврале 2025 года МОК предоставил World Boxing промежуточное признание. А уже в марте 2025-го бокс был официально включен в программу Олимпиады-2028.
Первый чемпионат мира под эгидой World Boxing
Украинская сборная приняла участие в первом чемпионате мира под эгидой World Boxing, который проходил в Ливерпуле с 4 по 14 сентября.
Украинский боксер Даниил Жасан стал бронзовым призером ЧМ-2025. Он выступал в категории до 85 кг и был последним представителем Украины на турнире.
Кроме него, в четвертьфиналы добрались Павел Ильюша (75 кг) и Анна Охота (48 кг), однако они не смогли продолжить борьбу за медали.
