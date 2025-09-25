ua en ru
Владимир Кличко идет в президенты World Boxing: среди соперников - еще одна легенда

Четверг 25 сентября 2025 11:57
Владимир Кличко идет в президенты World Boxing: среди соперников - еще одна легенда Фото: Владимир Кличко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко примет участие в выборах президента World Boxing.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside The Games.

Когда выборы и кто соперники

Нынешний глава World Boxing, которая будет проводить боксерский турнир на Олимпиаде-2028 в Лос-Анжелесе, решил не переизбираться на свою должность. Нидерландец Борис Ван дер Ворст объявил об этом в своем письме членам организации.

На президентских выборах в ноябре 2025 года будут соревноваться три кандидата:

  • Геннадий Головкин - знаменитый чемпион мира в среднем весе, а сейчас - президент Национального олимпийского комитета Казахстана.
  • Владимир Кличко - олимпийский чемпион 1996 года и бывший чемпион мира в супертяжелом весе.
  • Харис Мариолис - президент Греческой федерации бокса.

Что такое World Boxing

Международная организация, созданная в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA). Ее главная цель - сохранить бокс в программе Олимпийских игр и обеспечить прозрачное и честное управление видом спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) неоднократно высказывал претензии к IBA из-за непрозрачного судейства, финансовых нарушений и зависимости от российского влияния. В июне 2023 года МОК окончательно лишил IBA статуса признанной федерации.

Это поставило под угрозу присутствие бокса на Олимпиадах после Парижа-2024. Тогда ряд национальных федераций инициировал создание новой структуры - World Boxing.

По состоянию на 2025 год в организацию вошли более 120-ти национальных федераций, в частности США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Австралии и другие. Украинская федерация бокса также присоединилась к организации.

World Boxing постепенно становится основной платформой для развития любительского бокса в мире.

Владимир Кличко идет в президенты World Boxing: среди соперников - еще одна легенда

Владимир Кличко был многолетним чемпионом мира в супертяжелом весе (фото: Getty Images)

Кто такой Владимир Кличко

49-летний бывший профессиональный боксер, владевший титулами чемпиона мира в супертяжелом весе.

Олимпийский чемпион Атланты-1996 в категории свыше 91 кг, чемпион мира среди военнослужащих (1995 год).

В профессиональном боксе был многолетним чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO, WBA и журнала The Ring.

С 2000 по 2015 год удерживал чемпионские пояса, став одним из самых доминирующих боксеров современности. Является рекордсменом по количеству побед в боях за титул чемпиона мира в супертяжелом весе (23), превзойдя достижения Джо Луиса и Мохаммеда Али.

Бои Кличко собирали телеаудитории от 300 до 500 млн зрителей по всему миру. В 2014-2015 годах он занимал 2-ю позицию в рейтинге Pound for Pound по версии The Ring.

В 2020 году был включен в Международный зал боксерской славы.

Ранее мы писали, что Владимир Кличко помог сборной Украины принять участие в чемпионате мира по боксу в Англии.

Также читайте, что Усик ответил Джейку Полу на вызов в ММА.

