ua en ru
Вс, 23 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украинец сокрушительным нокаутом завоевал титул WBC: соперника забрала скорая прямо с ринга (видео)

Воскресенье 23 ноября 2025 12:18
UA EN RU
Украинец сокрушительным нокаутом завоевал титул WBC: соперника забрала скорая прямо с ринга (видео) Фото: Рамазан Муслимов победил нокаутом (instagram.com/muslimov_rama)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер первого тяжелого веса Рамазан Муслимов (9-0, 6 KO), обладатель пояса WBC Ukraine, добавил в коллекцию еще один трофей - титул WBC Baltic. Боец из Харькова нокаутом победил поляка Камила Сочинского (11-1, 8 KO).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Как прошел бой

Встреча состоялась на территории соперника - в польском Хелме.

Муслимов активно начал бой и уже в первом раунде дважды отправил соперника в нокдаун. Продолжить бой Сочинскому помог рефери, который затянул с отсчетом, дав поляку время на восстановление.

Во втором раунде ситуация неожиданно изменилась - Сочинский сам отправил украинца на настил за секунды до гонга.

Однако в третьем раунде Муслимов снова потряс поляка, который в третий раз побывал в нокдауне. Далее бой превратился в одностороннее доминирование украинца. Сочинский падал еще в шестом раунде, но поединок не остановили.

Финал наступил в седьмом раунде - Муслимов мощным правым кроссом отправил соперника в глубокий нокаут. Поляка вынесли с ринга на носилках, в сознание он пришел только в карете скорой помощи.

Кто такой Рамазан Муслимов

30-летний уроженец Харькова. Боксом занимается с восьми лет.

На любительском уровне дважды побеждал в чемпионатах Украины (2016, 2018 годы), также был призером национальных первенств в 2015 и 2019 годах. Серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи.

В профессиональном боксе Муслимов завоевал титул WBC Ukraine в июне 2024 года, победив Алексея Жука единогласным решением судей.

Ранее мы рассказали, о первой дуэли взглядов между Энтони Джошуа и Джейком Полом перед взрывным боем в Майами.

Также узнайте, что дальше ждет украинского чемпиона Александра Усика после отказа от пояса WBO.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс
Новости
Россия ночью запустила по Украине почти сотню дронов: как отработала ПВО
Россия ночью запустила по Украине почти сотню дронов: как отработала ПВО
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте