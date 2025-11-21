Шесть медалей для начала: Украина впервые выступила на Кубке мира World Boxing

Украинские боксеры дебютировали в Кубке мира по боксу под эгидой новой организации - World Boxing. Сборная привезла домой шесть наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Как выступили украинцы

Соревнования проходили в индийском городе Большая Нойда и собрали более 130 боксеров из 18 стран.

Шестеро украинских спортсменов дошли до полуфиналов в своих весовых категориях и гарантировали себе "бронзу". К сожалению, для всех этот этап стал последним.

В соревнованиях женщин Анна Охота (48 кг) остановилась в шаге от финала в бою с узбекистанкой Фарзоной Фозиловой. Анастасия Черноколенко (70 кг) уступила Азизе Закировой из Узбекистана. А Мария Ловчинская (80+ кг) проиграла будущей чемпионке - индийке Нупур Шеоран.

В мужской части турнира Эльвин Алиев (65 кг) проиграл индийцу Ямбвалю Абхинашу, Юрий Захареев (70 кг) уступил казахстанцу Нурбеку Мурсалу, а Павел Ильюша (75 кг) - узбеку Явохиру Абдурахмилову, который в финале завоевал "золото".

Таким образом все полуфинальные поединки завершились для украинцев бронзовыми медалями - первыми для нашей страны в Кубке мира World Boxing.

Кто завоевал медали

Женщины:

Анна Охота (весовая категория - 48 кг)

Анастасия Черноколенко (70 кг)

Мария Ловчинская (80+ кг)

Мужчины:

Эльвин Алиев (65 кг)

Юрий Захареев (70 кг)

Павел Ильюша (75 кг)

В командном зачете "сине-желтые" завоевали столько же наград, сколько и Англия, финишировавшая третьей. Но отсутствие "золота" и "серебра" не позволило Украине попасть в топ-10. Наша команда - 11-я.

Общую же победу одержали хозяева соревнований - индийцы (9+6+5), опередившие боксеров из Узбекистана (4+5+4).

Украина в турнирах World Boxing

Кубок мира стал вторым стартом, где украинская команда выступила под эгидой новой федерации.

Ранее в сентябре 2025 года сборная приняла участие в первом чемпионате мира World Boxing в английском Ливерпуле. Там Даниил Жасан завоевал "бронзу".

Украина продолжает активно интегрироваться в систему World Boxing и наращивает присутствие на международных турнирах в новом статусе.

Одной из целей создания World Boxing в 2023 году является признание МОК и получение права на проведение олимпийских соревнований по боксу. Ранее его лишили Международную боксерскую ассоциацию (IBA), возглавляемую российским функционером Умаром Кремлевым. В феврале 2025 года МОК предоставил World Boxing "промежуточное признание".