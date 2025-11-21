Шесть медалей для начала: Украина впервые выступила на Кубке мира World Boxing
Украинские боксеры дебютировали в Кубке мира по боксу под эгидой новой организации - World Boxing. Сборная привезла домой шесть наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Как выступили украинцы
Соревнования проходили в индийском городе Большая Нойда и собрали более 130 боксеров из 18 стран.
Шестеро украинских спортсменов дошли до полуфиналов в своих весовых категориях и гарантировали себе "бронзу". К сожалению, для всех этот этап стал последним.
В соревнованиях женщин Анна Охота (48 кг) остановилась в шаге от финала в бою с узбекистанкой Фарзоной Фозиловой. Анастасия Черноколенко (70 кг) уступила Азизе Закировой из Узбекистана. А Мария Ловчинская (80+ кг) проиграла будущей чемпионке - индийке Нупур Шеоран.
В мужской части турнира Эльвин Алиев (65 кг) проиграл индийцу Ямбвалю Абхинашу, Юрий Захареев (70 кг) уступил казахстанцу Нурбеку Мурсалу, а Павел Ильюша (75 кг) - узбеку Явохиру Абдурахмилову, который в финале завоевал "золото".
Таким образом все полуфинальные поединки завершились для украинцев бронзовыми медалями - первыми для нашей страны в Кубке мира World Boxing.
Кто завоевал медали
Женщины:
- Анна Охота (весовая категория - 48 кг)
- Анастасия Черноколенко (70 кг)
- Мария Ловчинская (80+ кг)
Мужчины:
- Эльвин Алиев (65 кг)
- Юрий Захареев (70 кг)
- Павел Ильюша (75 кг)
В командном зачете "сине-желтые" завоевали столько же наград, сколько и Англия, финишировавшая третьей. Но отсутствие "золота" и "серебра" не позволило Украине попасть в топ-10. Наша команда - 11-я.
Общую же победу одержали хозяева соревнований - индийцы (9+6+5), опередившие боксеров из Узбекистана (4+5+4).
Украина в турнирах World Boxing
Кубок мира стал вторым стартом, где украинская команда выступила под эгидой новой федерации.
Ранее в сентябре 2025 года сборная приняла участие в первом чемпионате мира World Boxing в английском Ливерпуле. Там Даниил Жасан завоевал "бронзу".
Украина продолжает активно интегрироваться в систему World Boxing и наращивает присутствие на международных турнирах в новом статусе.
Одной из целей создания World Boxing в 2023 году является признание МОК и получение права на проведение олимпийских соревнований по боксу. Ранее его лишили Международную боксерскую ассоциацию (IBA), возглавляемую российским функционером Умаром Кремлевым. В феврале 2025 года МОК предоставил World Boxing "промежуточное признание".
