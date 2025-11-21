ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Шесть медалей для начала: Украина впервые выступила на Кубке мира World Boxing

Пятница 21 ноября 2025 18:23
UA EN RU
Шесть медалей для начала: Украина впервые выступила на Кубке мира World Boxing Фото: Юрий Захареев (Федерация бокса Украины)
Автор: Андрей Костенко

Украинские боксеры дебютировали в Кубке мира по боксу под эгидой новой организации - World Boxing. Сборная привезла домой шесть наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Как выступили украинцы

Соревнования проходили в индийском городе Большая Нойда и собрали более 130 боксеров из 18 стран.

Шестеро украинских спортсменов дошли до полуфиналов в своих весовых категориях и гарантировали себе "бронзу". К сожалению, для всех этот этап стал последним.

В соревнованиях женщин Анна Охота (48 кг) остановилась в шаге от финала в бою с узбекистанкой Фарзоной Фозиловой. Анастасия Черноколенко (70 кг) уступила Азизе Закировой из Узбекистана. А Мария Ловчинская (80+ кг) проиграла будущей чемпионке - индийке Нупур Шеоран.

В мужской части турнира Эльвин Алиев (65 кг) проиграл индийцу Ямбвалю Абхинашу, Юрий Захареев (70 кг) уступил казахстанцу Нурбеку Мурсалу, а Павел Ильюша (75 кг) - узбеку Явохиру Абдурахмилову, который в финале завоевал "золото".

Таким образом все полуфинальные поединки завершились для украинцев бронзовыми медалями - первыми для нашей страны в Кубке мира World Boxing.

Кто завоевал медали

Женщины:

  • Анна Охота (весовая категория - 48 кг)
  • Анастасия Черноколенко (70 кг)
  • Мария Ловчинская (80+ кг)

Мужчины:

  • Эльвин Алиев (65 кг)
  • Юрий Захареев (70 кг)
  • Павел Ильюша (75 кг)

В командном зачете "сине-желтые" завоевали столько же наград, сколько и Англия, финишировавшая третьей. Но отсутствие "золота" и "серебра" не позволило Украине попасть в топ-10. Наша команда - 11-я.

Общую же победу одержали хозяева соревнований - индийцы (9+6+5), опередившие боксеров из Узбекистана (4+5+4).

Шесть медалей для начала: Украина впервые выступила на Кубке мира World Boxing

Украина в турнирах World Boxing

Кубок мира стал вторым стартом, где украинская команда выступила под эгидой новой федерации.

Ранее в сентябре 2025 года сборная приняла участие в первом чемпионате мира World Boxing в английском Ливерпуле. Там Даниил Жасан завоевал "бронзу".

Украина продолжает активно интегрироваться в систему World Boxing и наращивает присутствие на международных турнирах в новом статусе.

Одной из целей создания World Boxing в 2023 году является признание МОК и получение права на проведение олимпийских соревнований по боксу. Ранее его лишили Международную боксерскую ассоциацию (IBA), возглавляемую российским функционером Умаром Кремлевым. В феврале 2025 года МОК предоставил World Boxing "промежуточное признание".

Ранее мы сообщили, что Дюбуа сорвал бой за шанс на Усика.

Кроме того, узнайте реакцию Уордли на решение Усика не драться с ним.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Кубок мира Сборная Украины
Новости
Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины
Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте