"Кременчуг" потерпел сокрушительное поражение в Континентальном кубке: украинский чемпион вылетел

Понедельник 20 октября 2025 13:35
UA EN RU
"Кременчуг" потерпел сокрушительное поражение в Континентальном кубке: украинский чемпион вылетел ХК "Кременчуг" (фото: facebook.com/hckremenchuk2010)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский чемпион "Кременчуг" завершил выступления в первом раунде Континентального кубка сезона-2025/26 после разгромного поражения от румынской "Георгени" со счетом 0:11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Доминирование румын с самого старта

Игра, состоявшаяся 19 октября в рамках третьего тура группового этапа, быстро потеряла интригу. Уже в первом периоде "Георгень" вышел вперед на три шайбы.

Во второй 20-минутке румыны забили еще четыре раза, окончательно снеся все шансы украинской команды на победу.

Третий период стал формальностью, но "Кременчуг" пропустил еще четыре шайбы, а соперники реализовали четыре большинства и одну шайбу в меньшинстве.

Поражение для Кременчуга

Для украинского клуба это было третье выступление в Континентальном кубке - ранее команда играла в сезонах 2015/16 и 2022/23, но ни разу не выигрывала матчей на евроарене до этого года.

Разгром "Георгени" стал самым крупным поражением "Кременчуга" в истории турнира и впервые команда пропустила 10+ шайб в матче.

Исторические успехи и неудачи украинских клубов

Хотя выступление ХК "Кременчуг" в еврокубковом финале завершилось неудачей, команда в этом сезоне все же достигла исторических результатов на международной арене.

В частности, украинский клуб одержал свои первые победы в еврокубках, переиграв венгерскую "Академию Будапешт" со счетом 3:2 и разгромив сербскую "Црвену Звезду" с убедительным результатом 12:0.

До этого самые крупные поражения украинских клубов в Континентальном кубке включали "Кременчуг" - "Шахтер Солигорск" 0:6 (2015) и "Асиаго" 0:5 (2022), "Донбасс" - "Курбадс" 1:8 (2017) и "Сокол" - "Юность" 2:7 (2007).

Итог группового этапа

Обе команды на момент встречи имели максимум очков, и именно их очная встреча определила единственного представителя группы B во втором раунде.

После поражения "Кременчуг" завершил свое выступление в турнире, тогда как "Георгень" прошел дальше.

Ранее мы писали, что хоккейная сборная Украины примет участие в новом турнире - Кубке европейских наций.

Также сообщили, что вице-чемпион Украины по хоккею будет играть в иностранном первенстве.

Кубок мира Хоккей
