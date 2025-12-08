ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Второй овертайм подряд: Украина больно уступила Норвегии на молодежном ЧМ по хоккею

Понедельник 08 декабря 2025 20:05
UA EN RU
Второй овертайм подряд: Украина больно уступила Норвегии на молодежном ЧМ по хоккею Фото: "Сине-желтые" не удержали преимущество (ФХУ)
Автор: Андрей Костенко

Молодежная сборная Украины по хоккею не смогла удержать преимущество во втором матче чемпионата мира U-20 дивизиона 1A и уступила команде Норвегии в овертайме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

ЧМ-2025 U-20, 2-й тур

Норвегия - Украина - 3:2 (овертайм)

Шайбы Украины: Шибинский, Кураев

Как развивался матч

Украина открыла счет уже на пятой минуте, реализовав большинство - отличился Илья Шибинский.

Второй период прошел без голов, а на старте третьего "сине-желтые" удвоили преимущество. После попадания шайбы в штангу первыми на добивании был Даниил Кураев - 2:0.

Впрочем, концовка матча осталась за Норвегией. Сначала после удаления Никиты Ялового соперники воспользовались большинством и сократили отставание. А уже через минуту сравняли счет - 2:2.

Поединок перешел в овертайм - второй подряд для "сине-желтых" на чемпионате. Но если в первом матче с Казахстаном наши вырвали победу в дополнительное время, то в этот раз все получилось наоборот. После фола со стороны Михаила Гапоненко норвежцы получили право на буллит, который успешно реализовали.

Так, имея преимущество в две шайбы, молодые украинские хоккеисты в итоге уступили - 2:3.

Турнирное положение

Сегодня во 2-м туре Австрия переиграла Францию - 4:2. Еще один матч - Казахстан - Словения состоится позже.

По состоянию на сейчас "сине-желтые" с 3-мя очками в активе занимают 3-ю строчку, уступая Норвегии (5 очков) и Австрии (6). Напомним, что по итогам турнира только победитель получит путевку в элитный дивизион.

В 3-м туре сборная Украины сыграет против хозяев соревнований - Словении. Матч состоится в среду, 10 декабря, в 17:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию обеспечит Киевстар ТВ.

Ранее стало известно расписание матчей национальной сборной Украины по хоккею на ЧМ-2026 в дивизионе 1А.

Также мы рассказали, как сыграл чемпион Украины в хоккейном Континентальном кубке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хоккей Чемпионат мира по хоккею
Новости
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте