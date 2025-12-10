ua en ru
Украина U20 проиграла Словении в драматическом матче на ЧМ-2026

Среда 10 декабря 2025 19:50
Сборная Украины по хоккею U-20 (фото: fhu.com.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Молодежная сборная Украины потерпела третью игру на чемпионате мира по хоккею среди команд U20 в дивизионе IA, завершив матч против Словении поражением 3:4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Ход матча: Украина вела в счете дважды, но упустила преимущество

Встреча со Словенией, которая до этого тура имела два поражения, обещала быть сложной. Последний раз команды встречались в 2023 году в дивизионе IB, и тогда сильнее оказались словенцы.

Первый период прошел с преимуществом украинской команды, однако под его занавес Словения открыла счет благодаря защитнику Максу Берцу.

В начале второго периода нападающий сборной Украины Илья Шибинский сравнял счет, а затем Николай Косарев вывел "сине-желтых" вперед. Однако удержать преимущество до сирены не удалось: в большинстве словенский нападающий Жан Лебен восстановил паритет.

Старт финальной 20-минутки снова принес успех украинцам - Шибинский оформил дубль, реализовав большинство после передачи Алексея Евтехова. Со счетом 3:2 Украина подошла к решающей концовке.

Драматическая развязка

Кульминация матча наступила на последних минутах. За четыре минуты до финальной сирены Словения смогла переломить ход игры.

Сначала Плеймелй сравнял счет, сделав его 3:3. А уже менее чем за две минуты до конца матча Блзяк забросил победную шайбу, вырвав для своей команды тяжелую победу.

Турнирное положение и следующий соперник

После трех сыгранных матчей сборная Украины имеет в активе 3 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.

Турнирный рейтинг ЧМ-2026 U20 (Дивизион IA):

  1. Норвегия - 8 очков (3 матча)
  2. Австрия - 6 очков (3 матча)
  3. Словения - 4 очка (3 матча)
  4. Казахстан - 3 очка (2 матча)
  5. Украина - 3 очка (3 матча)
  6. Франция - 0 очков (2 матча)

Следующий поединок на молодежном чемпионате мира сборная Украины проведет в четверг, 11 декабря, против команды Австрии U20. Начало матча в 13:30 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что молодежная сборная Украины по хоккею уступила команде Норвегии на чемпионате мира среди команд U20.

Также, стало известно расписание матчей национальной сборной Украины по хоккею на ЧМ-2026 в дивизионе 1А.

Кроме того, мы рассказали, как сыграл чемпион Украины в хоккейном Континентальном кубке.

