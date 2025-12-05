"Сине-желтые" снова борются за элиту ЧМ: расписание в дивизионе IA

Сборная Украины по хоккею в мае снова попытается пробиться в элиту мирового хоккея. Команда Дмитрия Христича выступит в дивизионе IA чемпионата мира-2026, который будет принимать польский Сосновец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации хоккея.

Украина начнет турнир матчем с Польшей

Национальная команда проведет второй подряд сезон в дивизионе IA, где шесть сборных сыграют один круг. По итогам пяти туров две лучшие команды получат место в топ-дивизионе ЧМ-2027, тогда как последняя опустится в группу IB.

Украинцы стартуют 2 мая поединком против польской сборной. Именно Польшу "сине-желтые" уверенно обыграли 4:1 в прошлом розыгрыше.

Новички и фавориты: кого встретит команда Христича

После матча-открытия сборную Украины ждут три дуэли против команд, пришедших в дивизион с разных направлений. Литва поднялась из группы IB, тогда как Франция и Казахстан в 2025 году потеряли место в элитном дивизионе.

Закрывать групповой этап будет поединок с Японией 8 мая. В прошлом году именно эта игра стала решающей в борьбе за выход наверх, но украинская команда уступила 2:3.

Расписание матчей Украины на ЧМ-2026 (дивизион IA)

Суббота, 2 мая, 20:30 - Польша - Украина

- Польша - Украина Воскресенье, 3 мая, 17:00 - Украина - Литва

- Украина - Литва Вторник, 5 мая, 17:00 - Франция - Украина

- Франция - Украина Четверг, 7 мая, 17:00 - Украина - Казахстан

- Украина - Казахстан Пятница, 8 мая, 16:00 - Украина - Япония

Матчи сборной Украины в дивизионе IA будут доступны вживую на платформах "Суспільне Спорт" и телеканалах региональных вещателей.

Перед ЧМ: подготовка через Кубок европейских наций

До старта мирового первенства команда Христича сыграет в двух этапах Кубка европейских наций 2025/26. В декабре украинцы проведут три матча против Румынии, а в феврале встретятся со Словенией, Польшей и Великобританией.

В дебютных матчах этого турнира после ЧМ-2025 Украина победила Румынию 4:1 и проиграла Литве 1:2.