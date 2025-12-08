Впервые за 13 лет. Украина с победы стартовала на молодежном ЧМ по хоккею (видео)
Молодежная сборная Украины по хоккею выиграла стартовый матч чемпионата мира U-20 в дивизионе 1A, одолев команду Казахстана. Для "сине-желтых" это первый сезон на данном уровне после возвращения из низшего дивизиона.
ЧМ-2025 U-20, 1-й тур
Украина - Казахстан 2:1 (овертайм)
Шайбы Украины: Куликов, Кураев
Историческое возвращение
Украинская команда вышла в дивизион IA (второй уровень мирового хоккея) благодаря победе на турнире 1B в начале 2025 года. Последний раз на этом уровне наша "молодежка" выступала еще в 2012-м.
Нынешний турнир с участием шести команд проходит в Словении (7-13 декабря). Вместе с Украиной в нем принимают участие сборные Казахстана, Австрии, Норвегии, Словении и Франции.
Лишь победитель получит путевку в элиту, тогда как последняя команда вылетит в дивизион 1B.
Как прошел первый матч
Соперником Украины на старте стал Казахстан - команда, которая в прошлом сезоне играла в Топ-дивизионе, но по итогам чемпионата понизилась в классе. До отчетной игры украинцы не имели ни одной победы над казахстанцами в очных встречах.
Казахстан открыл счет уже на 7-й минуте. Украинцам пришлось долго ждать ответа, но в третьем периоде Никита Куликов сравнял счет и вернул команду в борьбу.
Основное время завершилось вничью - 1:1, поэтому все решалось в овертайме. "Золотой" гол на 62-й минуте забил Даниил Кураев, который принес Украине важную победу.
Герой встречи - украинский голкипер
Лучшим игроком поединка признали голкипера украинцев Александра Левшина. Он совершил 29 сейвов и несколько раз спас команду в ключевые моменты. Именно его стабильная игра позволила "сине-желтым" выстоять в матче и довести его до победы.
Положение в группе и следующий соперник
Другие поединки первого дня принесли такие результаты:
- Норвегия - Франция - 8:2
- Австрия - Словения - 5:2
После стартового тура Украина занимает третье место - выше расположились Норвегия и Австрия, которые выиграли свои матчи в основное время.
Впереди у "сине-желтых" очередное испытание: 8 декабря в 17:00 по Киеву команда сыграет против Норвегии. Прямую трансляцию матча обеспечит Киевстар ТВ.
