Впервые за 13 лет. Украина с победы стартовала на молодежном ЧМ по хоккею (видео)

Понедельник 08 декабря 2025 10:03
UA EN RU
Впервые за 13 лет. Украина с победы стартовала на молодежном ЧМ по хоккею (видео) Фото: Сборная Украины (ФХУ)
Автор: Андрей Костенко

Молодежная сборная Украины по хоккею выиграла стартовый матч чемпионата мира U-20 в дивизионе 1A, одолев команду Казахстана. Для "сине-желтых" это первый сезон на данном уровне после возвращения из низшего дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

ЧМ-2025 U-20, 1-й тур

Украина - Казахстан 2:1 (овертайм)

Шайбы Украины: Куликов, Кураев

Историческое возвращение

Украинская команда вышла в дивизион IA (второй уровень мирового хоккея) благодаря победе на турнире 1B в начале 2025 года. Последний раз на этом уровне наша "молодежка" выступала еще в 2012-м.

Нынешний турнир с участием шести команд проходит в Словении (7-13 декабря). Вместе с Украиной в нем принимают участие сборные Казахстана, Австрии, Норвегии, Словении и Франции.

Лишь победитель получит путевку в элиту, тогда как последняя команда вылетит в дивизион 1B.

Как прошел первый матч

Соперником Украины на старте стал Казахстан - команда, которая в прошлом сезоне играла в Топ-дивизионе, но по итогам чемпионата понизилась в классе. До отчетной игры украинцы не имели ни одной победы над казахстанцами в очных встречах.

Казахстан открыл счет уже на 7-й минуте. Украинцам пришлось долго ждать ответа, но в третьем периоде Никита Куликов сравнял счет и вернул команду в борьбу.

Основное время завершилось вничью - 1:1, поэтому все решалось в овертайме. "Золотой" гол на 62-й минуте забил Даниил Кураев, который принес Украине важную победу.

Герой встречи - украинский голкипер

Лучшим игроком поединка признали голкипера украинцев Александра Левшина. Он совершил 29 сейвов и несколько раз спас команду в ключевые моменты. Именно его стабильная игра позволила "сине-желтым" выстоять в матче и довести его до победы.

Впервые за 13 лет. Украина с победы стартовала на молодежном ЧМ по хоккею (видео)

Положение в группе и следующий соперник

Другие поединки первого дня принесли такие результаты:

  • Норвегия - Франция - 8:2
  • Австрия - Словения - 5:2

После стартового тура Украина занимает третье место - выше расположились Норвегия и Австрия, которые выиграли свои матчи в основное время.

Впереди у "сине-желтых" очередное испытание: 8 декабря в 17:00 по Киеву команда сыграет против Норвегии. Прямую трансляцию матча обеспечит Киевстар ТВ.

Ранее стало известно расписание матчей национальной сборной Украины по хоккею на ЧМ-2026 в дивизионе 1А.

Также мы рассказали, как сыграл чемпион Украины в хоккейном Континентальном кубке.

