Молодежная сборная Украины начинает путь на Олимпиаду: как получить путевку в Лос-Анджелес-2028

5 сентября - знаковый день не только для национальной футбольной сборной, но и для молодежной команды. Подопечные испанского специалиста Унаи Мельгосы стартуют в квалификации Евро-2027 (U-21) -- турнира, через который будет осуществляться отбор на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

О старте команды и пути на олимпийский турнир - рассказывает РБК-Украина .

Квалификация Евро-2017

В отборочном турнире молодежного первенства континента "сине-желтые" попали в группу Н. Здесь ее соперниками стали сборные Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

В период с 5 сентября текущего года до 2 октября следующего -- наша команда проведет с соперниками восемь поединков. По итогам турнира в группе лучшая команда квинтета получит прямую путевку в финал, а вторая - попадет в стыковые матчи.

В финальной части, которая пройдет в Албании и Сербии в июне 2027 года, примут участие 16 сборных. Они разыграют не только чемпионское звание и медали, но и определят участников Олимпиады-2028 от зоны УЕФА.

Свой первый матч в отборе украинцы сыграют в Литве против местной команды. Поединок состоится на стадионе в городе Друскининкай. Начало - в 19:00 по Киеву.

Расписание матчей сборной Украины в квалификации Евро-2027 (U-21):

5.09.2025. Литва - Украина

10.10.2025. Украина - Венгрия

14.10.2025. Хорватия - Украина

14.11.2025. Турция - Украина

27.03.2026. Украина - Литва

31.03.2026. Венгрия - Украина

26.09.2026. Украина - Турция

2.10.2026. Украина - Хорватия

Артем Сткепанов на тренировке команды (фото: УАФ)

Кто в составе команды на стартовый матч

В заявку молодежной сборной вошли 24 футболиста. Девять из них - легионеры. В частности, в состав попал Артем Степанов, который имел конфликт с тренерским штабом Дмитрия Михайленко сборной Украины U-20 и не приезжал на вызовы в марте и июне.

Наибольшее представительство в команде имеют "Карпаты" - три игрока. По два футболиста представляют "Металлист 1925", "Колос", "Полесье" и "Рух".

Из состава молодежной команды, который представлял Украину на Евро-2025, вошли только два футболиста: голкипер испанской "Жироны" Владислав Крапивцов и защитник "Металлиста 1925" Илья Крупский.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), Илья Попович ("Кишварда", Венгрия), Иван Пахолюк ("Колос")

Защитники: Андрей Китела, Богдан Слюбик (оба - "Рух"), Илья Крупский ("Металлист 1925"), Вячеслав Кульбачук ("Дебрецен"Венгрия), Николай Огарков ("Александрия"), Сергей Корнийчук ("Полесье"), Николай Киричок ("Карпаты"), Даниэль Вернаттус ("Металлист")

Полузащитники: Олег Федор, Артур Шах (оба - "Карпаты"), Роман Саленко ("Заря"), Рамик Гаджиев ("Металлист 1925"), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Максим Мельниченко ("Полесье"), Артем Гусол ("Колос"), Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити", Англия)

Нападающие: Артем Степанов ("Нюрнберг", Германия), Александр Пищур ("Дьер", Венгрия), Матвей Пономаренко ("Динамо").

Где смотреть матч с Литвой

Видеотрансляция матча будет доступна на официальном YouTube-канале УАФ.