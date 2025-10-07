ua en ru
Пролетели мимо Евро: сборная Украины U-17 драматично уступила Италии на последних минутах

Вторник 07 октября 2025 17:58
UA EN RU
Пролетели мимо Евро: сборная Украины U-17 драматично уступила Италии на последних минутах Фото: Отечественная команда 17-летних не сыграет на чемпионате Европы (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Юношеская сборная Украины U-17 выбыла из отбора на Евро-2026: поражение от Италии лишило шансов на продолжение борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Евро-2026 (U-17), квалификация, 3-й тур

Украина - Италия - 1:2

Голы: Квиквиния, 55 - Джамматтеи, 34, Перилло, 85

Как прошла игра

Поединок начался с осторожной игры обеих команд, однако в конце первого тайма инициативу перехватили итальянцы. На 34-й минуте Джоэле Джамматтеи точным ударом в правую девятку открыл счет.

Во втором тайме "сине-желтые" сумели восстановить равновесие. После серии рикошетов мяч в ворота соперников головой отправил Владимир Квиквиния. Однако удержать ничью украинцам не удалось - на 85-й минуте решающий гол забил Диего Перилло.

Итоги Украины в отборе

Перед заключительным туром украинская команда возглавляла таблицу группы с четырьмя очками после ничьей с Черногорией (1:1) и победы над Эстонией (2:0). Однако поражение от Италии оставило нашу сборную вне топ-2, что давало право на участие в следующем этапе отбора.

Турнирная таблица группы:

  1. Черногория - 7 очков (мячи - 4:2)
  2. Италия - 6 (11:4)
  3. Украина - 4 (4:3)
  4. Эстония - 0 (1:11)

Что дальше

Чемпионат Европы U-17 2026 года станет первым, который пройдет по обновленной системе с Лигой А и Лигой B, где юношеские сборные борются не только за путевки на финальный турнир, но и за место в элитном дивизионе континента.

Украина завершила борьбу за выход на юношеский чемпионат Европы-2026. В то же время наша сборная продолжит выступления в Лиге В. Команды этой лиги во втором раунде будут бороться за повышение в классе перед отбором на Евро-2028 среди команд U-19.

Ранее сообщили, об очередной потере сборной Украины перед октябрьскими матчами ЧМ-2026.

Также читайте, где и когда смотреть игру Украины с Испанией - решающую битву за четвертьфинал ЧМ U-20.

Футбол
Новости
