ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

ФИФА дисквалифицировала лидера Украины за несколько часов до поединка с Испанией на ЧМ U-20

Вторник 07 октября 2025 19:44
UA EN RU
ФИФА дисквалифицировала лидера Украины за несколько часов до поединка с Испанией на ЧМ U-20 Фото: Геннадий Синчук (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Полузащитник канадского "Монреаля" и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук не сможет сыграть в 1/8 финала чемпионата мира 2025 против Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Формальное решение против Украины

Синчук получил две желтые карточки в первых двух матчах группового этапа турнира - с Южной Кореей и Панамой. Из-за этого он должен был пропустить следующий матч, что и произошло в поединке 3-го тура с Парагваем.

Однако за несколько часов до матча 1/8 финала Украина - Испания, ФИФА объявила, что дисквалификация Синчука продлена еще на один поединок.

Это решение Международная федерация объяснила формальной причиной. Во время матча Украина - Парагвай Синчук находился в технической зоне, что категорически запрещено дисквалифицированным игрокам.

Сборная Украины уже подала апелляцию, однако шансы, что ее удовлетворят - очень невысокие.

Синчук в двух матчах, в которых принимал участие на ЧМ-2025 отметился 2 забитыми мячами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света
Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы