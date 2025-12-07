ua en ru
Вс, 07 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Цымбалюк, Дорофеева и другие звезды о смерти певца ADAM: "Страшная боль"

Воскресенье 07 декабря 2025 14:40
UA EN RU
Цымбалюк, Дорофеева и другие звезды о смерти певца ADAM: "Страшная боль" Певец Михаил Клименко умер после трех недель комы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Звезды отреагировали на смерть Михаила Клименко - вокалиста группы ADAM, которого не стало 7 декабря. Певец находился в коме, он боролся с туберкулезным менингитом.

Что друзья и коллеги говорят о Клименко, рассказывает РБК-Украина.

Тарас Цымбалюк

"Адам... Как же жаль... Не так давно случайно тебя встретил в кинотеатре... ты всегда был улыбчивый, приветливый... Искренние соболезнования родным... Очень болезненная потеря для украинцев... Мы всегда будем тебя слышать", - написал актер.

Цымбалюк, Дорофеева и другие звезды о смерти певца ADAM: &quot;Страшная боль&quot;Цымбалюк высказался о Клименко (скриншот)

Наталка Денисенко

Актриса уже отреагировала на печальные новости. Она выразила соболезнования жене Клименко.

Цымбалюк, Дорофеева и другие звезды о смерти певца ADAM: &quot;Страшная боль&quot;Денисенко о смерти ADAM (скриншот)

Филипп Коляденко

"Мишаня... Ты на самом деле, нашел себя там где любовь... А найдя - ты так искренне и открыто ею делился... И просто наполнял нас таким приятным и красивым миром... Спасибо тебе за все, друг", - написал пианист.

Анатолий Анатолич

Ведущий рассказал, что познакомился с Михаилом и Сашей в 2018 году. Любовь пары его поразила.

"Мишаня, мне очень жаль... Какая между ними энергия (не пишу "была"), какая сильная любовь и страсть, но Миши сегодня утром не стало. Не смог побороть болезнь. Очень жаль. Очень жаль всех фанов, друзей, но невыразимо жаль Сашу, любовь всей жизни Михаила, их замечательных детей", - написал Анатолич.

Юла

Пиарщица и жена Анатолича также высказалась о смерти ADAM.

"Миша... Мы молились и не уберегли... И месяца не прошло как ты обещал, что все будет хорошо. Я люблю тебя. Ты был необыкновенным человеком. Мы все потеряли больше, чем можем себе представить", - написала она.

Цымбалюк, Дорофеева и другие звезды о смерти певца ADAM: &quot;Страшная боль&quot;Юла о смерти Клименко (скриншот)

Рамина

"Страшная боль", - написала журналистка.

Цымбалюк, Дорофеева и другие звезды о смерти певца ADAM: &quot;Страшная боль&quot;Рамина о смерти ADAM (скриншот)

Инна Белень

Финалистка "Холостяка" написала, что мир потерял настоящий талант. Ведь Клименко пел сердцем и душой.

"Так жаль, что жизнь оборвалась так рано - впереди было еще столько песен, концертов, творческих мечтаний... Я так хотела, чтобы он пел на нашей свадьбе", - призналась блогерша.

Цымбалюк, Дорофеева и другие звезды о смерти певца ADAM: &quot;Страшная боль&quot;Белень о Клименко (скриншот)

Lida Lee

"Свет талантов не угасает. Михаил был невероятным артистом и человеком, который умел трогать сердца. Искренние соболезнования родным, близким. Вечная память", - написала певица.

Цымбалюк, Дорофеева и другие звезды о смерти певца ADAM: &quot;Страшная боль&quot;Реакция Lida Lee на смерть Клименко (скриншот)

Также на печальную новость уже отреагировали Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Алена Гармаш, Олег Боднарчук и певец SHUMEI.

Реакция звезд на смерть ADAM (скриншоты)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Леся Никитюк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Надя Дорофеева Звезды шоу-бизнеса
Новости
РФ ночью запустила "Кинжалы", "Искандеры" и более 200 дронов: что сбила ПВО
РФ ночью запустила "Кинжалы", "Искандеры" и более 200 дронов: что сбила ПВО
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне