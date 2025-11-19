Степан Гига борется за жизнь: команда певца обратилась к фанам

Украинский народный артист Степан Гига попал в больницу и перенес срочное оперативное вмешательство. Из-за этого команда артиста объявила об отмене всех ближайших запланированных концертов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение, обнародованное на официальной странице музыканта в Instagram .

Что известно о состоянии Степана Гиги

Как отметили в сообщении, состояние легендарного певца пока остается тяжелым, но стабильным.

Артист получает всю необходимую медицинскую помощь и требует времени для восстановления и дальнейшей реабилитации.

"Дорогие поклонники, друзья! Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное... Просим прощения за неудобства и благодарим за понимание и поддержку", - говорится в обращении команды артиста.

Степан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Представители артиста также добавили, что обязательно будут сообщать о дальнейших обновлениях и планах после стабилизации состояния певца.

Поклонники и коллеги артиста массово выражают слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления исполнителю.

Биография Степана Гиги

Степан Гига родился 16 ноября 1959 года в закарпатском селе Белки.

Его музыкальные способности проявились еще в детстве - в школе он занимался вокалом и осваивал игру на баяне.

Однако путь к профессиональному образованию оказался непростым: трижды подряд юношу не брали в музыкальное училище.

После девятого класса Гизе пришлось работать слесарем, а затем - водителем грузовика.

Только вернувшись из армии, он наконец стал студентом Ужгородского музыкального училища.

В 1983 году Гига закончил обучение экстерном и отправился в Киев, где поступил в консерваторию на вокальный факультет.

Уже на втором курсе он стал солистом популярной в то время синтез-группы "Стожары". Успех коллектива был настолько ощутимым, что студентам разрешили посещать занятия в свободном режиме.

После завершения консерватории молодого певца направили работать в Национальную оперу Украины, однако Гига отказался - чувствовал, что его призвание в другом.

В этот период он получал различные предложения, в частности от Волынской филармонии, где ему даже предлагали жилье. Несмотря на это, Степан вернулся в Закарпатье и стал солистом областной филармонии.

Через год он создал джаз-рок группу "Бескид", но коллектив просуществовал недолго.

Оставшись без работы, музыкант сосредоточился на аранжировке, начал писать собственные песни и основал студию "GIGARecords". Постепенно он стал узнаваемым не только как исполнитель, но и как композитор и продюсер.

В 1998 году Гига получил звание "Заслуженный артист Украины". Уже через несколько лет вышли его альбомы "Друзі мої" и "Вулиця Наталі".

Последний стал настоящим прорывом - в 2002 году пластинка разошлась миллионным тиражом и принесла певцу "Золотой диск". В том же году он стал народным артистом Украины, а его музыка начала ассоциироваться с классикой украинской эстрады.

Несмотря на славу, Степан Гига всегда старался беречь семейные отношения от публичности. Его первая жена была школьной подругой - у супругов родилась дочь Квитослава, которая впоследствии тоже ушла в музыку.

Второй женой артиста стала бандуристка Галина, которая сейчас руководит студией "GIGARecords". Она родила певцу сына Степана.

Оба ребенка продолжили творческий путь отца: Квитослава - как певица, а Степан-младший - как исполнитель и композитор, который выпустил свой первый альбом в 14 лет.

После начала полномасштабной войны Степан неожиданно стал вирусным в TikTok.

Его хиты получили вторую жизнь, появились на первых позициях музыкальных чартов, а сам артист превратился в узнаваемую медиа-персону среди молодежи.

Кто-то воспринимал его как ностальгическую фигуру, кто-то шутил или критиковал, но так или иначе - он стал частью новой волны украинского интернета.

Благодаря этому музыкант начал активно появляться на YouTube-шоу, сотрудничать с блогерами и снова привлек к себе внимание более широкой аудитории.