Умер певец ADAM - автор хита "Танцюй зі мною повільно"

Воскресенье 07 декабря 2025 13:30
UA EN RU
Умер певец ADAM - автор хита "Танцюй зі мною повільно" Певец ADAM умер (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

На 39-м году жизни умер певец и композитор Михаил Клименко, известный как вокалист группы ADAM. Артист боролся за жизнь в течение нескольких месяцев, он находился в коме, но так и не проснулся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Что известно о смерти ADAM

Так, печальную новость обнародовали на странице артиста.

"К сожалению, сегодня утром. Доброе сердце Миши остановилось. Информация о прощании с Мишей будет позже", - написала жена Клименко.

Умер певец ADAM - автор хита &quot;Танцюй зі мною повільно&quot;Адам умер (скриншот)

Известно, что Клименко боролся с туберкулезным менингитом. Он находился в коме, а его жена - певица Саша Норова, просила фанов, чтобы они за него молились.

"Друзья, Миша Клименко (ADAM) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него", - сообщалось в заметке о состоянии певца.

Любимая Михаила, которая выступала вместе с ним и была его музой, верила в чудо и очень ждала, что ее избранник сумеет выйти из комы. Она посвящала ему щемящие сообщения и писала, что сильно его любит.

Что известно о группе ADAM

Коллектив был основан в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко - композитором, автором песен и музыкантом - и Сашей Норовой, которая является вокалисткой, актрисой, танцовщицей и художницей.

Відомий український співак перебуває в комі: родина просить про допомогуКлименко и Норова (фото: instagram.com/adamukraine)

Музыканты пели о важных социальных темах, исследовали опыт любви, отношений и взаимодействия между людьми. А песня "Танцюй зі мною" стала настоящим хитом.

