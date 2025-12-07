Цимбалюк, Дорофєєва та інші зірки про смерть співака ADAM: "Страшний біль"

Зірки відреагували на смерть Михайла Клименка - вокаліста гурту ADAM, якого не стало 7 грудня. Співак перебував у комі, він боровся з туберкульозним менінгітом.

Що друзі та колеги кажуть про Клименка, розповідає РБК-Україна .

Тарас Цимбалюк

"Адам... Як же шкода... Не так давно випадково тебе зустрів у кінотеатрі... ти завжди був усміхнений, привітний... Найщиріші співчуття рідним... Дуже болюча втрата для українців... Ми завжди будемо тебе чути", - написав актор.

Цимбалюк висловився про Клименка (скріншот)

Наталка Денисенко

Акторка вже відреагувала на сумні новини. Вона висловила співчуття дружині Клименка.

Денисенко про смерть ADAM (скріншот)

Філіп Коляденко

"Мішаня… Ти насправді, знайшов себе там де любов… А знайшовши - ти так щиро і відкрито нею ділився.. І просто наповнював нас таким приємним та красивим світом… Дякую тобі за все, друже", - написав піаніст.

Анатолій Анатоліч

Ведучий розповів, що познайомився з Михайлом та Сашею у 2018 році. Кохання пари його вразило.

"Мішаня, мені дуже шкода... Яка між ними енергія (не пишу "була"), яка сильна любов і пристрасть, але Міші сьогодні вранці не стало. Не зміг побороти хворобу. Дуже шкода. Дуже шкода всіх фанів, друзів, але невимовно шкода Сашу, кохання всього життя Михайла, їхніх чудових дітей", - написав Анатоліч.

Юла

Піарниця та дружина Анатоліча також висловилася про смерть ADAM.

"Міша… Ми молились і не вберегли… І місяця не пройшло як ти обіцяв, що все буде добре. Люблю тебе. Ти був надзвичайною людиною. Ми всі втратили більше, чим можемо собі уявити", - написала вона.

Юла про смерть Клименка (скріншот)

Раміна

"Страшний біль", - написала журналістка.

Раміна про смерть ADAM (скріншот)

Інна Бєлєнь

Фіналістка "Холостяка" написала, що світ втратив справжній талант. Адже Клименко співав серцем і душею.

"Так шкода, що життя обірвалося так рано - попереду було ще стільки пісень, концертів, творчих мрій... Я так хотіла, щоб він співав на нашому весіллі", - зізналася блогерка.

Бєлєнь про Клименка (скріншот)

Lida Lee

"Світло талантів не згасає. Михайло був неймовірним артистом і людиною, яка вміла торкатися сердець. Щирі співчуття рідним, близьким. Вічна памʼять", - написала співачка.

Реакція Lida Lee на смерть Клименка (скріншот)

Також на сумну новину вже відреагували Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Альона Гармаш, Олег Боднарчук та співак SHUMEI.

Реакція зірок на смерть ADAM (скріншоти)