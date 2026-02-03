Цымбалюк честно признался, что его разочаровало в "Холостяке"

Что сказал Цымбалюк об участии в "Холостяке"

Отвечая на вопрос, воспринимал ли он участие в шоу как нечто несерьезное, актер возразил. У него была вера в проект и единомыслие с продюсерами, но с началом съемок ощущения изменились.

"После старта, после знакомства с форматом съемки ощущения ко всему изменились, но все уже было на определенных рельсах", - объяснил он.

Цымбалюк отметил, что в проекте было немало теплых и искренних моментов - общение с участницами, много смеха и положительных эмоций.

Отдельно он выделил съемочную группу назвав ее "шикарной" и вспомнив людей, с которыми провел "незабываемые мгновения".

В то же время актер подчеркнул и то, что стало для него главным разочарованием.

"Но ключевое - это шоу, где есть сценарий, ежедневные брифы, типажи, амплуа, бесконечные сюрпризы утром и, к сожалению, свобода действий - совсем не во всем", - отметил он.

О скандальном интервью

Также Цимбалюк прокомментировал резонансное интервью с Евой Коршик, в котором ошеломил настоящей причиной участия. Он заверил, что перед публикацией неоднократно материал согласовали с каналом.

"Ожидая ваши вопросы об интервью с Евой, конечно, его перед постингом не раз посмотрел и согласовал канал. Фундаментальные вопросы у меня только к самому себе. Ключевой: на берегу я недостаточно четко исследовал скелет проекта", - признался актер.

Цымбалюк об участии в "Холостяке" (скриншот)

Не обошел стороной Тарас и тему хейта, который возник после интервью. Актер признался, что приятного в этом мало, однако за годы публичности он уже выработал своеобразный иммунитет, поэтому продолжает жить и работать, несмотря на негатив.

"Главное - это настоящие друзья, семья, близкие, которые в такие моменты практически ежедневно на связи", - отметил он.

Цымбалюк высказался о хейте из-за скандального интервью (скриншот)



Напомним, в упомянутом интервью актер признался, что ему было безразлично, кого выбирать в финале "Холостяка". Он заявил, что участие в шоу было оплачиваемым, а также обругал зрителей, которые его критиковали.

Неожиданная откровенность звезды вызвала бурные обсуждения в сети. На фоне этого подругу Тарас Наташу Денисенко даже обвинили во лжи.

Ранее мы писали, с кем Цимбалюку приписывают роман после участия в "Холостяке".