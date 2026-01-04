Почему на самом деле Цымбалюк пошел на "Холостяк-14": актер назвал настоящую причину

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста в подкасте Okay Eva.

Почему Цымбалюк пошел на "Холостяка"

По словам знаменитости, решение принять участие в проекте не было продиктовано исключительно поиском любви, а стало следствием сложного личного периода и стремления получить новый жизненный и профессиональный опыт.

Актер говорит, что на момент принятия решения находился в непростом эмоциональном состоянии и нуждался в изменениях.

"Я пошел на шоу "Холостяк" по нескольким причинам. Во-первых, у меня был очень турбулентный эмоциональный период, когда я принимал это решение. И мне хотелось абсолютно какого-то нового, уникального опыта. А это реально уникальный опыт для артиста, для кто бы туда не пошел", - признался Тарас.

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Он отметил, что воспринимал формат шоу не только как развлекательный телевизионный продукт, а как важную часть современного медиапространства.

Именно поэтому, по его словам, он решил отнестись к участию в проекте максимально ответственно.

В то же время Цимбалюк отметил, что финансовый аспект не был определяющим фактором для его участия.

Деньги, по словам артиста, не стали мотивацией, а сам проект он рассматривал прежде всего как возможность получить новый опыт и выйти за пределы привычной профессиональной среды.

При этом актер признал, что не исключал возможности встретить на шоу человека, с которым мог бы попробовать построить отношения, однако это не было его главной целью.

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Кроме того, Цымбалюк признался, что перед стартом проекта имел достаточно скептическое отношение к формату "Холостяка" и сомневался в целесообразности такого шоу в условиях полномасштабной войны.

По его словам, сначала он воспринимал проект как надуманный развлекательный продукт.

Однако реакция зрителей оказалась совсем другой. Как отметил актер, многие люди благодарили его за участие в шоу, ведь во время просмотра они чувствовали возвращение к мирной жизни.