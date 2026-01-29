ua en ru
"Не считаю малоросской". Павел Текучев ответил хейтерам Наталки Денисенко

Четверг 29 января 2026 20:50
UA EN RU
"Не считаю малоросской". Павел Текучев ответил хейтерам Наталки Денисенко Павел Текучев и Наталка Денисенко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актер Павел Текучев высказался о хейте в сторону Наталки Денисенко. Он объяснил, почему не разделяет критику в ее адрес и Тараса Цымбалюка.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Что сказал Текучев о Денисенко

Актер хорошо знает Наталку и Тараса по работе над фильмами "Коли ти вийдеш заміж?" и "Коли ти розлучишся?" В откровенном разговоре он признался, как относится к упрекам, что коллега якобы принадлежит к категории малороссов.

"Во-первых, скажу, что слово малоросс и его использование - это чисто копирование российских нарративов. Думаю, что этот человек немножко неправильно употребил это и в ненужном месте", - заявил Павел, реагируя на один из комментариев под совместным фото с актрисой.

&quot;Не считаю малоросской&quot;. Павел Текучев ответил хейтерам Наталки ДенисенкоТекучев поддержал Денисенко (скриншот)

Он объяснил, почему не поддерживает обвинения в адрес коллег.

"Не считаю Наталку "малоросской" и знаю, что Тарас не "пляшет под русскую музыку", а за поступок, который был неправильным, извинился и сказал, что был неправ. Не думаю, что надо их полностью отменять после того, что произошло и после тех случаев, которые произошли", - сказал актер.

&quot;Не считаю малоросской&quot;. Павел Текучев ответил хейтерам Наталки ДенисенкоДенисенко и Текучев (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)

Актер убежден, что оснований для отказа от сотрудничества с коллегами нет, ведь их поступки не пересекают грань.

"Не было сотрудничества с врагом или открытой агрессии против украинцев. Не было каких-то таких моментов, после которых надо не сотрудничать с людьми. Такие моменты существуют и надо их понимать для себя как уровень, после которого человеку не подашь руку. Это не те ситуации, которые произошли конкретно с ними двумя", - отметил он.

&quot;Не считаю малоросской&quot;. Павел Текучев ответил хейтерам Наталки ДенисенкоЦымбалюк и Текучев (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)

Он также признался, не боится запятнать репутацию из-за скандалов вокруг друзей и коллег.

"Не боюсь. Каждый из нас отвечает только за себя и за свои поступки. И сама история с отменой, конечно, должна происходить, потому что должны быть моменты, после которых с людьми больше нельзя сотрудничать, например, они выразили антиукраинскую позицию. Но каждый отвечает за свою репутацию сам", - отметил Павел.

